NCRB की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा, कहा- सच से आंखे नहीं मूंदनी चाहिए

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार को घेरा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र दूसरे व राजस्थान तीसरे स्थान पर है।

उन्होंने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि सच से आंखे नहीं मूंदनी चाहिए। कभी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। अपना स्तुति गान स्वयं बघारना शोभा नहीं देता है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के प्रदेश में कुल 66,381 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 58.6 प्रतिशत रही। जबकि राष्ट्रीय अपराध दर 66.2 प्रतिशत रही। प्रति एक लाख जनसंख्या के सापेक्ष अपराधों की संख्या को अपराध दर (क्राइम रेट) के रूप में परिभाषित किया गया है।