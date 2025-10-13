Purchase of Millets In UP: सरकार के प्रोत्साहन के बाद भी मोटे अनाज के खरीददार बेहद उदासीन

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: धान और मोटे अनाजों की खरीद 12 दिन बाद भी गति नहीं पकड़ पाई है। ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीद का तो अब तक खाता ही नहीं खुला। क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ, किसान पंजीकरण तो करा रहे है, लेकिन उपज विक्रय को नहीं पहुंच रहे। वहीं धान क्रय भी सुस्त है और अब तक 3570 टन की खरीद हुई है। इस बार फसल पकने में देरी को इसकी वजह माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार ने एक अक्टूबर से खरीद का क्रम शुरू किया है। इसमें मोटे अनाज के तहत 11 जिलों में ज्वार, 25 जिलों में मक्का और 33 जिलों में बाजरा का क्रय किया जा रहा है। खरीद के लिए बाजरा के 300 केंद्र खाेले जाने हैं, इनमें से 275 का संचालन शुरू हाे चुका है। इसी तरह ज्वार के 80 केंद्रों के मुकाबले 77 और मक्का के 118 केंद्रों के मुकाबले 115 केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है।

खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार शाम तक बाजरा विक्रय के लिए 6992, ज्वार के लिए 1389 और मक्का विक्रय के लिए 816 किसानों ने पंजीकरण कराया है। हालांकि अब तक किसी केंद्र पर उपज बेचने के लिए कोई नहीं पहुंचा। वहीं एक अक्टूबर से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरू हुई खरीद के लिए 3555 केंद्र खोले गए हैं।

अब तक 623 किसानों ने 3570 टन धान का विक्रय किया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस बार मौसम के बदलाव के चलते संबंधित फसलें लेट हुई हैं और ज्यादातर जगह अभी कटाई भी शुरू नहीं हुई है। इस कारण खरीद की गति धीमी है, क्योंकि बाजार इन फसलों की कीमत अभी निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम या उसके बराबर ही है। दीपावली के बाद खरीद की गति बढ़ने की संभावना है।