UP में मोबाइल एप से उद्यम चलाएंगी सूक्ष्म उद्यम सखियां, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सूक्ष्म उद्यम सखी के रूप प्रशिक्षित की जा रही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को विशेष मोबाइल एप की भी सुविधा मिलेगी। उद्यम संचालन में इनकी सहायता के लिए उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) यह एप विकिसत कर रहा है। मिशन सूक्ष्म उद्यम सखी कार्यक्रम के तहत राज्य में 6.50 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित कराने के लक्ष्य के तहत समूहों की 13,064 दीदियों को सूक्ष्म उद्यम सखी बना रहा है।

यूपीएसआरएलएम के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को बीसी सखी, विद्युत सखी, कृषि आजीविका सखी, पशु सखी, सूर्य सखी आदि कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है।

इसके साथ ही सूक्ष्म उद्यम सखी कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया गया है। इसके तहत हर संकुल स्तरीय संघ में चार-चार महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम सखी नियुक्त किया जाना। योजना के तहत एक सूक्ष्म उद्यम सखी तकरीबन 50 महिलाओं को उद्यम कराने में सहयोग करेगी। मिशन की ओर से इन सूक्ष्म सखियों को छोटे व्यापार शुरू करने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और विपणन संबंधी प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

इसके बाद बैंक सखी की मदद से उन्हें बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में 11 हजार सूक्ष्म उद्यम सखियों का चयन किया जा चुका है। शेष के चयन की प्रक्रिया चल रही है। मिशन निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि उद्यम सखियों की सहायता के विकसित किया जा रहा विशेष मोबाइल एप जल्द तैयार हो जाएगा।