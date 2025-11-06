Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP में मोबाइल एप से उद्यम चलाएंगी सूक्ष्म उद्यम सखियां, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म उद्यम सखियां अब मोबाइल ऐप के जरिए अपना व्यवसाय चलाएंगी। इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सखियों को ऐप के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे उत्पादों की जानकारी, बिक्री और वित्तीय प्रबंधन आसानी से कर सकें। इससे महिलाओं को सशक्त बनाने और परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

     उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) यह एप विकिसत कर रहा 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सूक्ष्म उद्यम सखी के रूप प्रशिक्षित की जा रही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को विशेष मोबाइल एप की भी सुविधा मिलेगी। उद्यम संचालन में इनकी सहायता के लिए उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) यह एप विकिसत कर रहा है। मिशन सूक्ष्म उद्यम सखी कार्यक्रम के तहत राज्य में 6.50 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित कराने के लक्ष्य के तहत समूहों की 13,064 दीदियों को सूक्ष्म उद्यम सखी बना रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपीएसआरएलएम के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को बीसी सखी, विद्युत सखी, कृषि आजीविका सखी, पशु सखी, सूर्य सखी आदि कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है।

    इसके साथ ही सूक्ष्म उद्यम सखी कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया गया है। इसके तहत हर संकुल स्तरीय संघ में चार-चार महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम सखी नियुक्त किया जाना। योजना के तहत एक सूक्ष्म उद्यम सखी तकरीबन 50 महिलाओं को उद्यम कराने में सहयोग करेगी। मिशन की ओर से इन सूक्ष्म सखियों को छोटे व्यापार शुरू करने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और विपणन संबंधी प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

    इसके बाद बैंक सखी की मदद से उन्हें बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में 11 हजार सूक्ष्म उद्यम सखियों का चयन किया जा चुका है। शेष के चयन की प्रक्रिया चल रही है। मिशन निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि उद्यम सखियों की सहायता के विकसित किया जा रहा विशेष मोबाइल एप जल्द तैयार हो जाएगा।

    उद्यम सखियां इस एप के माध्यम से सर्वे, उद्यम निर्माण, प्रगति रिपोर्टिंग आदि सभी काम डिजिटल रूप से कर सकेंगी। इससे उन्हें बेहतर संचालन में सहायता मिलेगी। अन्य योजनाओं की तरह सूक्ष्म उद्यम सखी योजना भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाएगी।