यूपी मेडिकल संस्थानों में उपकरणों के लिए 6.45 करोड़ रुपये मंजूर, अयोध्या ट्रॉमा सेंटर को 50 लाख

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में आईसीयू बेड, अल्ट्रासाउंड, लैप्रोस्कोप, डिजिटल एक्सरे, फेको मशीन की खरीद के लिए 6.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर में 50 आईसीयू बेड खरीदने के लिए 67.29 लाख रुपये, 720 लेक्चरर टेबल व फर्नीचर के लिए 98.92 लाख रुपये, फाउलर बेड के लिए 34.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या में इमरजेंसी एंड ट्रामा सेंटर के लिए 50 लाख रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे। मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मीरजापुर के लिए 55.10 लाख रुपये से दो पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जाएंगी।

बाराबंकी जिला चिकित्सालय में भी 8.68 लाख रुपये अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए दिए गए हैं। जिला चिकित्सालय गौरीगंज अमेठी में मोतियाबिंद के आपरेशन के लिए फेको मशीन और हड्डी रोग विभाग के उपकरणों की खरीद के लिए 31.15 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जिला संयुक्त चिकित्सालय चित्रकूट में फेको मशीन की खरीद के लिए 19.90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

वाराणसी के पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय व एसएसपीजी चिकित्सालय में एक्सरे, लैप्रोस्कोप की खरीद के लिए 54.89 लाख रुपये और एसएसपीजी हास्पिटल के लिए 87.34 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। संभल जिला संयुक्त चिकित्सालय को 45.28 लाख रुपये, जिला चिकित्सालय जौनपुर के लिए 16.54 लाख रुपये और सीतापुर जिला महिला चिकित्सालय के लिए 16.97 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उरई-जालौन के जिला महिला चिकित्सालय की सभी इकाइयों को 88.80 लाख रुपये से उच्चीकृत किया जाएगा।

अयोध्या जिला अस्पताल में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 21.50 लाख रुपये से 250 केवीए का जनरेटर सेट लगाया जाएगा। चित्रकूट के कर्वी पोस्टमार्टम हाउस के लिए 16.42 लाख रुपये से 25 केवीए जेनरेटर सेट और एक्सरे मशीन खरीदी जाएंगी।