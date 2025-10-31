मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी: अब MBBS की 950 सीटें बढ़ीं, सरकारी और प्राइवेट कहां मिलेंगे ज्यादा मौके?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एमबीबीएस की 950 सीटें बढ़ गई हैं। इनमें 200 सीटें राजकीय क्षेत्र की तीन मेडिकल कॉलेजों में और 750 सीटें निजी क्षेत्र की 12 मेडिकल कालेजों में बढ़ी हैं। इन सीटों के बढ़ने से इस शैक्षणिक सत्र में राजकीय क्षेत्र में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 5450 तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 7350 हो गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के मुताबिक राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में नवनिर्मित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अमेठी की 100, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नोएडा की 50 और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज वाराणसी की 50 सीटें शामिल हैं। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में जो 750 सीटें बढ़ी हैं, उनमें एराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 50, नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ में 50, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में 50, श्री सिद्धी विनायक मेडिकल कॉलेज संभल में 100, नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर में 100, केएमसी मेडिकल कालेज महाराजगंज में 50 सीटें बढ़ी हैं।

वहीं, राममूर्ति स्मारक स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली में 50 , कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा में 50, अजय सांगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामली में 50, गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर मेें 50, एचएफ मेडिकल कऑलेज आगरा में 100 और एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा में 50 सीटें बढ़ी हैं।

इन सीटों के बढ़ने से शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजकीय क्षेत्र में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 5450 तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में 7350 सीटें हो गई हैं। पहले राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में कुल 5250 तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में 6600 एमबीबीएस की सीटें थी। इस प्रकार इस वर्ष राज्य के मेडिकल कालेजों में 950 सीटें बढ़ी हैं।