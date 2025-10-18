मेडिकल कालेजों और चिकित्सा संस्थानों में 264 एमडी-एमएस की सीटें बढ़ीं, एनएमसी ने दी अनुमति
उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमडी-एमएस (पीजी) की 264 सीटें बढ़ाई गई हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने इन सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है, जिससे अब कुल 2169 पीजी सीटें उपलब्ध होंगी। यह कदम राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों एवं सरकारी मेडिकल कालेजों में एमडी-एमएस (पीजी) की 264 सीटें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने इन सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। इसी के साथ अब पीजी की सीटों की सीटों की संख्या बढ़कर 2169 हो गई हैं।
एनएमसी ने संजय गांधी पीजीआई में 31, केजीएमयू में 20, फिरोजाबाद में 24, शाहजहांपुर मेडिकल कालेज में 30, अंबेडकरनगर मेडिकल कालेज में 20, सिद्धार्थ नगर में छह, फतेहपुर में नौ, जौनपुर में चार, मीरजापुर में छह, बांदा में चार, हरदोई में छह, बस्ती में 10, लोहिया संस्थान में चार, जिम्स नोएडा में दो, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय नोएडा में नौ, एलएलआर मेडिकल कालेज मेरठ में दो, एमएलबी मेडिकल कालेज झांसी में नौ, एमएलएन मेडिकल कालेज प्रयागराज में तीन, बहराइच में 10, आगरा मेडिकल कालेज में 16, होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी को आठ सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी गई है। प्रदेश के मेडिकल कालेजों व संस्थानों में अभी तक 1905 एमडी-एमएस की सीटें थीं। 264 नई सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिलने से अब हर साल 2169 विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार होंगे।
मेडिकल कालेजों को मिलेंगे 136 असिटेंट प्रोफेसर
सरकारी मेडिकल कालेजों में अनिवार्य सेवा बांड के तहत 136 सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर असिटेंट प्रोफेसर के रूप में तैनात किए जाएंगे। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ने शुक्रवार को डीएम-एमसीएच कर चुके वर्ष 2021 बैच के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। काउंसलिंग के बाद इन्हें मेडिकल कालेज आवंटित किए जाएंगे।
मेडिकल कालेजों व संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 267 पद रिक्त हैं। इनमें संजय गांधी पीजीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर के 44 पद, केजीएमयू में 42, राम मनोहर लोहिया संस्थान में 18, उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में 64, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में 21, बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में 14, जीएसवीएम मेडिकल कालेज कानपुर में 11, हृदय रोग संस्थान कानपुर में पांच, एलएलआएम कालेज मेरठ में 12, एमएलबी मेडिकल कालेज झांसी में 15, एसएन मेडिकल कालेज आगरा में 15 और एमएलएन मेडिकल कालेज प्रयागराज में चार पद रिक्त हैं। इनके सापेक्ष अभी 136 ही सुपर स्पेशलिस्ट शिक्षक मिले हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।