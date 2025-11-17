यूपी में MBBS और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 710 पदों पर होगी भर्ती, इन जिलों में की जाएगी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग (पीएमएचएस) संवर्ग में 710 पदों पर वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से एमबीबीएस व विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा भर्ती की जाएगी। इसके लिए 18 से 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. रतन पाल सिंह सुमन के अनुसार वेबसाइट https://walkin.dgmhup.in पर आवेदन पत्र उपलब्ध है। महानिदेशक के अनुसार सभी 75 जिलों में रिक्त पदों के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी।

इन जिलों में होगी भर्ती

बरेली में सबसे अधिक 20, बुलंदशहर में 19, सोनभद्र में 18, बलिया, बहराइच, गोंडा में 16-16, संभल, लखीमपुर खीरी में 17-17, आजमगढ़, बदायूं में 15-15, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, आगरा, सहारनपुर, चित्रकूट में 14-14, बस्ती में 13 की भर्ती की जाएगी।