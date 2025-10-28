यूपी में अब 51 हजार रुपये मिलेगा शादी अनुदान, तीन लाख होगी आय सीमा; समाज कल्याण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग, शादी अनुदान योजना का दायरा बढ़ाने जा रहा है। तीन लाख रुपये प्रति वर्ष आय वाले परिवारों की बेटियों को योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पात्रता के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए 56,460 रुपये वार्षिक आय की सीमा निर्धारित है। वहीं योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को भी 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देने को इसयोजना का संचालन किया जा रहा है। पिछले दो वित्तीय वर्ष से बजट न मिलने के कारण योजना का ठप पड़ी थी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने योजना को फिर से संचालित किया है, परंतु आय सीमा का दायरा सीमित होने के कारण इस योजना में सीमित आवेदनों ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आय सीमा को पिछले दिनों दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है और अनुदान राशि एक लाख रुपये की गई है, जिसमें से 60 हजार रुपये सीधे दुल्हन के खाते में भेजे जाते हैं।

इससे भी शादी अनुदान योजना में आवेदन प्रभावित हुए हैं। इसी कारण विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आय सीमा को एकीकृत कर सामूहिक विवाह योजना के समान करने और अनुदान राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया है।

समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया कि योगी सरकारी वंचितों और गरीबों के हित में कार्य कर रही है। उनके कल्याण के लिए योजनाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से शादी अनुदान योजना का भी दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके स्वीकृत होने के बाद अधिक परिवार योजना का लाभ ले सकेंगे।