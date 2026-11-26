राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। राज्य के अनुदान पर संचालित मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री के आधार पर शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों का ब्योरा एक सप्ताह के अंदर सरकार को सौंप दिया जाएगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों (डीएमओ) को निर्धारित प्रारूप भेजकर रिपोर्ट मांगी है।

इसके तहत प्रदेश के 556 अनुदानित मदरसों से ऐसे शिक्षकों की संख्या और उनकी शैक्षिक योग्यता की जानकारी जुटाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन डिग्रियों के आधार पर हुई नियुक्तियों की समीक्षा की तैयारी है।