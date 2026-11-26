राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर कहा कि भाजपा के लिए कमल का फूल ही सब कुछ है और वे भी इसी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे। सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जारी खींचतान पर कहा कि गठबंधन के भी अपने धर्म, नियम, मान्यताएं और शिष्टाचार होते हैं।

दोनों दलों के बीच जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, उससे उनके तालमेल की वास्तविकता सामने आ रही है। कटाक्ष किया कि एक तरफ अपमानित हो रहे हैं और दूसरी तरफ स्थिति को सामान्य कह रहे हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रश्न के उत्तर में भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल बताया था, जिसको लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई।

एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले दो लड़कों की जोड़ी चुनाव परिणाम आने के बाद विफल होती थी, लेकिन अबकी पहले ही विफल हो चुकी है। दोनों दलों के बीच एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकें हो रही हैं और दूसरी तरफ प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? दोनों के बीच शह और मात देने की राजनीति चल रही है।

विधायकों के टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव समिति की संस्तुति के बाद संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है। भाजपा की राजनीति जोड़ने की है, काटने की नहीं। एनडीए में सीटों के बंटवारे और सहयोगी दलों के बीच मतभेदों की अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समेत सभी सहयोगी दल गठबंधन का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर दोहराया कि सपा प्रमुख को रामभक्तों से पहले माफी मांगनी चाहिए। उन्हें अपनी पार्टी की गलती स्वीकार करनी चाहिए।

यदि तब सद्बुद्धि आ गई होती, तो रामभक्तों पर गोली चलाने की नौबत नहीं आती। सपा के सनातन पर मुखर होने के सवाल पर कहा कि दो नावों की सवारी खतरनाक होती है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें ऐसा राकेट बताया, जिसे लांच करने की कोशिश होती है, लेकिन वह हर बार विफल रहता है।