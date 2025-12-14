Language
    यूपी में क्रिसमस और नव वर्ष पर रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया निर्देश

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर शराब की दुकानें अब रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। यह ...और पढ़ें

    क्रिसमस और नव वर्ष पर रात बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शराब से कमाई बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष दिनों पर शराब दी दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने की स्वीकृति दी है। आबकारी आयुक्त ने इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

    फिलहाल क्रिसमस दिवस के मद्देनजर 24, 25 और नव वर्ष को लेकर 30 व 31 दिसंबर को शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। सामान्य दिनों में रात को 10 बजे तक ही दुकानें खोलने की मंजूरी है।

    चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग को सरकार ने 62 हजार करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह का लक्ष्य दिया है। नवंबर तक आठ माह में आबकारी विभाग शराब व भांग की बिक्री से 35,144.11 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र कर सका है।

    विभाग ने राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में अवैध शराब की बिक्री व आपूर्ति के विरुद्ध अभियान चला रहा है। पिछले माह तक राज्य में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व तस्करी के 70,017 मामले दर्ज किए गए हैं।

    साथ ही 18.5 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। वहीं अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 13,243 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2,464 लोगों को जेल भेजा गया है।