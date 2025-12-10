यूपी में गन्ना की तौल में गड़बड़ी पर आठ लिपिकों के लाइसेंस निलंबित, शिकायतों पर हुई कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पेराई सत्र में चल रहे अवैध गन्ना खरीद और घटतौली के खेल पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध खरीद के दो मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। वहीं आठ तौल लिपिकों के लाइसेंस घटतौली व अन्य शिकायतों के चलते निलंबित कर दिए गए है।

गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि विभाग ने 2136 गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण कराया है। इस दौरान गन्ना की अवैध खरीद-फरोख्त में चीनी मिल करीमगंज रामपुर व अन्य के विरुद्ध और पीलीभीत के बीसलपुर की सहकारी गन्ना विकास समिति में अवैध गन्ना खरीद के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं।

49,816 रूपये की कीमत का गन्ना भी जब्त किया गया है। चीनी मिल गेट एवं बाह्य क्रय केंद्रों के निरीक्षण के दौरान मिले आठ गंभीर मामलों में नोटिस दिए गए है। इन मामलों में जिन आठ तौल लिपिकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें मेरठ व बरेली के तीन-तीन और मुरादाबाद व बिजनौर के एक-एक लिपिक शामिल हैं।