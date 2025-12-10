Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में गन्ना की तौल में गड़बड़ी पर आठ लिपिकों के लाइसेंस निलंबित, शिकायतों पर हुई कार्रवाई

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:59 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में गन्ना तौल में गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए आठ लिपिकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई गन्ना विभाग द्वारा की ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पेराई सत्र में चल रहे अवैध गन्ना खरीद और घटतौली के खेल पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध खरीद के दो मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। वहीं आठ तौल लिपिकों के लाइसेंस घटतौली व अन्य शिकायतों के चलते निलंबित कर दिए गए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि विभाग ने 2136 गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण कराया है। इस दौरान गन्ना की अवैध खरीद-फरोख्त में चीनी मिल करीमगंज रामपुर व अन्य के विरुद्ध और पीलीभीत के बीसलपुर की सहकारी गन्ना विकास समिति में अवैध गन्ना खरीद के लिए दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं।

    49,816 रूपये की कीमत का गन्ना भी जब्त किया गया है। चीनी मिल गेट एवं बाह्य क्रय केंद्रों के निरीक्षण के दौरान मिले आठ गंभीर मामलों में नोटिस दिए गए है। इन मामलों में जिन आठ तौल लिपिकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें मेरठ व बरेली के तीन-तीन और मुरादाबाद व बिजनौर के एक-एक लिपिक शामिल हैं।

    गन्ना आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अनियमितता या गड़बड़ी में किसी भी कार्मिक या अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।