यूपी में लेखपालों ने की वाहन भत्ते की मांग, आंदोलन की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लेखपाल संघ ने वाहन भत्ता सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर 22 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपिंदर सिंह ने बताया कि गुरुवार को आलमबाग में उच्च स्तरीय बैठक में लेखपालों को मिलने वाले स्टेशनरी भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदारों के अतिरिक्त पदों का सृजन, नियमावली में संशोधन, स्थानांतरण, लेखपालों को उप राजस्व निरीक्षक का पदनाम इस्तेमाल करने और वेतनमान में बढ़ोत्तरी की मांगों को लेकर गरुवार को लेखपाल काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।