यूपी में लेखपालों ने की वाहन भत्ते की मांग, आंदोलन की चेतावनी
उत्तर प्रदेश के लेखपालों ने वाहन भत्ते की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वे अपने काम के लिए निजी वाहन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भत्ता नहीं मिलता। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लेखपाल संघ ने वाहन भत्ता सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर 22 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपिंदर सिंह ने बताया कि गुरुवार को आलमबाग में उच्च स्तरीय बैठक में लेखपालों को मिलने वाले स्टेशनरी भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग की गई है।
इसके अलावा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदारों के अतिरिक्त पदों का सृजन, नियमावली में संशोधन, स्थानांतरण, लेखपालों को उप राजस्व निरीक्षक का पदनाम इस्तेमाल करने और वेतनमान में बढ़ोत्तरी की मांगों को लेकर गरुवार को लेखपाल काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
आठ दिसंबर को विधायकों व मंत्रियों को ज्ञापन दिया जाएगा। 13 दिसंबर को थाना समाधान दिवस पर काली पट्टी बांधकर विरोध, 20 दिसंबर को 10 से 4 बजे तक धरना, 27 दिसंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध, 30 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर सभी लेखपाल एकत्रित होकर 10 बजे से 4 बजे तक धरना देंगे। इसके बाद छह जनवरी को राजस्व परिषद का घेराव किया जाएगा।
