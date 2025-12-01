यूपी में जमीनों के दाम तय करने के नियमों में बड़ा बदलाव, चकबंदी में सर्किल रेट की महत्वपूर्ण भूमिका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार भूमि का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए चकबंदी के दौरान संबंधित भूमि का मूल्य सर्किल रेट से तय किया जाएगा। अभी तक चकबंदी करने वाले कर्मचारी और अधिकारी भूमि के उपजाऊ क्षमता के आधार पर मूल्य तय करते थे।

इस व्यवस्था को समाप्त करने और चकबंदी कर्मचारियों व अधिकारियों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार अब व्यवस्था बनाने जा रही है कि किसान स्वयं अपनी भूमि के रेट का आकलन कर सकें। जिलों में सड़कों के नेटवर्क और भूमि के उपजाऊपन के आधार पर सर्किल रेट तय किया जाता है।