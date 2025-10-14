Language
    यूपी के सात जिलों के श्रमिकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, श्रम विभाग और दत्तोपंत ठेंगड़ी बोर्ड के बीच हुआ एमओयू

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:41 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सात जिलों के श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। श्रम विभाग और दत्तोपंत ठेंगड़ी बोर्ड के बीच एक समझौता हुआ है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना है, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। यह कार्यक्रम सात जिलों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रमिकों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के एक लाख निर्माण श्रमिकों को अब विशेष कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। आरपीएल प्रशिक्षण के लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और नई दिल्ली स्थित दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के बीच एमओयू (समझौता) हस्ताक्षरित हुआ है।

    विभाग के प्रमुख सचिव डा. एमके शन्मुगा सुन्दरम ने बताया कि इस समझौते के तहत प्रदेश के सात जिले गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, और झांसी में एक लाख निर्माण श्रमिकों को आरपीएल (पूर्व शिक्षा की मान्यता) प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    यह प्रशिक्षण उन श्रमिकों के लिए है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा के बाहर अपने काम के अनुभव और कौशल से योग्यता हासिल की है। आरपीएल प्रशिक्षण से श्रमिकों को उनके कौशल की औपचारिक मान्यता मिलेगी। इससे श्रमिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

    निर्माण श्रमिकों को अच्छा प्रशिक्षण और सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। विदेश जाने वाले निर्माण श्रमिकों को अपने कौशल को बताने का एक प्रमाणपत्र भी मिल जाएगा।

    आपदा प्रभावितों के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर

    राजस्व विभाग ने विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वालों को राहत सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस संबंध में जारी आदेशानुसार वाराणसी के लिए 60 लाख रुपये, झांसी के लिए 1.5 करोड़ रुपये, कुशीनगर के लिए 50 लाख रुपये, सीतापुर के लिए 1.5 करोड़ रुपये, खीरी के लिए दो करोड़ रुपये, आगरा के लिए एक करोड़ रुपये, सोनभद्र के लिए 2.4 करोड़ तथा महोबा के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।