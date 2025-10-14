यूपी के सात जिलों के श्रमिकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, श्रम विभाग और दत्तोपंत ठेंगड़ी बोर्ड के बीच हुआ एमओयू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के एक लाख निर्माण श्रमिकों को अब विशेष कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। आरपीएल प्रशिक्षण के लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और नई दिल्ली स्थित दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के बीच एमओयू (समझौता) हस्ताक्षरित हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विभाग के प्रमुख सचिव डा. एमके शन्मुगा सुन्दरम ने बताया कि इस समझौते के तहत प्रदेश के सात जिले गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, और झांसी में एक लाख निर्माण श्रमिकों को आरपीएल (पूर्व शिक्षा की मान्यता) प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह प्रशिक्षण उन श्रमिकों के लिए है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा के बाहर अपने काम के अनुभव और कौशल से योग्यता हासिल की है। आरपीएल प्रशिक्षण से श्रमिकों को उनके कौशल की औपचारिक मान्यता मिलेगी। इससे श्रमिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।