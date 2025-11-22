Language
    यूपी में जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 24 नवंबर से होगा ऑनलाइन आवेदन, ये अभ्यर्थी कर सकेंगे अप्लाई

    By Vivek Rao Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड और अन्य विवरण जल्द ही जारी किए जाएंगे।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। इस चयन के लिए वर्ष 2021 में परीक्षा हुई थी। इसका संशोधित परिणाम छह सितंबर 2022 को जारी किया गया था। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए 24 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है।

    बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने भर्ती से निर्देश जारी करते हुए कहा कि पात्र अभ्यर्थी 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक वेबसाइट jhsaidedposting.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

    एनआईसी द्वारा 23 दिसंबर को चयन सूची जारी की जाएगी। चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों से 24 से 30 दिसंबर के बीच विद्यालय आवंटन के विकल्प लिए जाएंगे। चयन और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 10 जनवरी 2026 को सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी जाएगी।

    इसके बाद 11 से 15 जनवरी 2026 तक बीएसए कार्यालयों में अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण पूरा होने के बाद 20 जनवरी 2026 तक संस्थागत प्रबंधन को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश भेजे जाएंगे। नियुक्ति प्राधिकारी 30 जनवरी 2026 को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।

    चयनित अभ्यर्थियों को 15 फरवरी 2026 तक अपने आवंटित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक माह के भीतर सभी अभिलेखों का सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए मान्य होंगे, जिन्होंने वर्ष 2021 की संशोधित परीक्षा में सफलता हासिल की है।

    विभाग ने वेबसाइट पर विस्तृत सूचना भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र अभ्यर्थी समय पर आवेदन कर सकें। यह प्रक्रिया 2021 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाएगी।