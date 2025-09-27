UPITS 2025 बच्चों और युवाओं के लिए बना प्रेरणा का केंद्र, योगी सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश बना रहा नई पहचान

UPITS 2025 में योगी सरकार के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन प्रयासों का प्रतीक है। यह शो कारोबारियों के साथ-साथ बच्चों और युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से छात्र यहां आकर आधुनिक मशीनरी टेक्नोलॉजी और हैंडीक्राफ्ट्स को देख रहे हैं। सरकार छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन भोजन और क्विज कॉन्टेस्ट की व्यवस्था कर रही है।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों का जीवंत उदाहरण है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS-2025), जो न सिर्फ कारोबारियों और विदेशी बॉयर्स तक सीमित है बल्कि बच्चों और युवाओं के लिए भी उत्सुकता और प्रेरणा का बड़ा स्रोत बन गया है। हर दिन प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे और कॉलेज छात्र यहां पहुंच रहे हैं। वे स्टॉल दर स्टॉल जाकर बदलते उत्तर प्रदेश की झलक देख रहे हैं, जहां आधुनिक मशीनरी, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट्स एक साथ सजे हुए हैं।

बच्चों के लिए बना खास अनुभव शनिवार को ग्रेटर नोएडा के शेरॉन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ पहुंचे। कोऑर्डिनेटर अनुज ने बताया कि बच्चों ने मशीनरी और हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत ध्यान से देखा। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि यूपी में एक ही छत के नीचे आधुनिक उद्योग और परंपरागत कला दोनों कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। छात्र कभी किसी टेक्सटाइल मशीन को देखते तो कभी सजावटी सामान को हाथ में लेकर उसका डिज़ाइन समझते। वे उद्यमियों से सवाल करते,“सर, ये प्रोडक्ट किन देशों में एक्सपोर्ट होते हैं?”, “ये मशीन कैसे काम करती है?” बच्चों का यह उत्साह खुद उद्यमियों को भी ऊर्जा दे रहा था।

योगी सरकार का विज़न, यूपीआईटीएस का मंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि “उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है।” यूपीआईटीएस उसी विज़न का साकार रूप है। यह न सिर्फ व्यापारियों को विदेशी खरीदारों से जोड़ रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी यह संदेश दे रहा है कि उत्तर प्रदेश अब उद्योग और नवाचार में नई पहचान बना रहा है। यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) से लेकर MSME और स्टार्टअप्स तक के उत्पाद बच्चों के सामने रखे गए हैं। इससे उन्हें यह समझने का मौका मिल रहा है कि उनका अपना राज्य कैसे वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहा है।

सुरक्षा और सुविधा पर पूरा ध्यान डीआईओएस राजेश सिंह ने बताया कि छात्रों की सुविधा के लिए खास रूट मैप तैयार किया गया है, ताकि वे आसानी से सभी स्टॉल्स तक पहुंच सकें। एंट्री से एग्जिट तक वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से बच्चों को स्कूल से लाने और वापस छोड़ने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। उनके खाने-पीने का भी निशुल्क इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि यूपीआईटीएस में छात्रों के लिए रोज क्विज कॉन्टेस्ट भी कराया जा रहा है। इसमें बच्चे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, हस्तशिल्प और नवाचार से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं। बच्चों में उत्साह इतना है कि कई बार स्टॉल्स से ही ग्रुप बनाकर तैयारी करते दिख जाते हैं। विजेताओं को अंतिम दिन सम्मानित किया जाएगा।

भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा जिलाधिकारी ने बताया कि यूपीआईटीएस 2025 बच्चों के लिए केवल सैर-सपाटा नहीं, बल्कि सीखने और सपने देखने का अवसर है। यहां वे देख रहे हैं कि कैसे योगी सरकार की नीतियों ने प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य से उद्योग और निवेश का हब बना दिया है। यह अनुभव बच्चों को न केवल गर्व का एहसास करा रहा है, बल्कि उन्हें भविष्य में वैज्ञानिक, उद्यमी और नवप्रवर्तक बनने की प्रेरणा भी दे रहा है। वास्तव में यूपीआईटीएस 2025 बदलते उत्तर प्रदेश का वह चेहरा है, जो आने वाली पीढ़ियों के सपनों को आकार दे रहा है।