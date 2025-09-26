Language
    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम युवा कॉनक्लेव की धूम, युवाओं ने उद्यमशीलता में दिखाया भारी उत्साह

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:45 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम युवा कॉन्क्लेव के दूसरे दिन युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। छात्रों ने स्टॉल्स पर नए बिजनेस आइडियाज और इनोवेटिव उद्यमों की जानकारी ली। 2000 से अधिक बिजनेस इन्क्वायरी दर्ज की। स्टार्टअप्स और ब्रांड्स ने छात्रों को अपने बिजनेस मॉडल प्रस्तुत किए। विषय विशेषज्ञों ने उद्यमिता और स्टार्टअप स्थापना पर मार्गदर्शन किया। योगी सरकार की पहल से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है।

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो युवा कॉन्क्लेव में उमड़ी भीड़

    डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा/लखनऊ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS-2025) में आयोजित सीएम युवा कॉनक्लेव के दूसरे दिन युवाओं की भारी भीड़ देखी गई। हजारों छात्र-छात्राओं ने स्टॉल्स का भ्रमण कर नए बिजनेस आइडियाज और इनोवेटिव उद्यमों की जानकारी प्राप्त की।

    2000 से अधिक बिजनेस इन्क्वायरी

    फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, मैनपुरी और मथुरा से आए 700 से अधिक छात्रों समेत एनसीआर के करीब 1500 युवाओं ने प्रदर्शनी विजिट की। समस्त स्टॉल्स पर युवाओं द्वारा 2000 से अधिक बिजनेस इन्क्वायरी की गईं। खास तौर पर ओसियान इंटरप्राइजेज के कॉरपोरेट गिफ्टिंग स्टॉल पर 125 से अधिक युवाओं ने गहरी रुचि दिखाई। वहीं, क्यूटीएम, ग्रिप इंटरनेशनल, प्रॉस्पर ग्रुप और कोशिश सस्टेनेबल साल्यूशन्स के मशीनरी सप्लायर स्टॉल्स पर भी जबरदस्त भीड़ रही।

    स्टार्टअप्स और फूड ब्रांड्स का आकर्षण

    कॉनक्लेव के दौरान 20 से अधिक बी टू बी मीटिंग्स सम्पन्न हुईं। इसके साथ ही डॉ. गैराज, मिस्टर सैंडविच, धोबीलाइट, अर्द्धसैनिक कैंटीन और अमूल इंडिया जैसे स्टार्टअप्स व ब्रांड्स ने छात्रों को अपने बिजनेस मॉडल प्रस्तुत किए। विषय विशेषज्ञों ने भी उद्यमिता और स्टार्टअप स्थापना पर विस्तृत जानकारी देकर युवाओं का मार्गदर्शन किया।

    योगी सरकार की पहल से बढ़ा आत्मविश्वास

    सीएम युवा कॉनक्लेव ने स्पष्ट कर दिया कि योगी सरकार की नीतियां और UPITS-2025 जैसे प्लेटफॉर्म न केवल निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। यह आयोजन प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है।