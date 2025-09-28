Language
    उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में चौथे दिन आए 1.34 लाख से ज्यादा दर्शक, ODOP और GI उत्पादों पर फोकस

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:01 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के चौथे दिन रोजगार सृजन कौशल विकास और स्वदेशी वस्त्रों के संवर्द्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान 134938 दर्शक पहुंचे। खादी को बढ़ावा देने कौशल विकास पर चर्चा पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना की जानकारी और उद्यमियों को सम्मानित किया गया। सीएम युवा कॉन्क्लेव में युवाओं ने उद्यमिता दिखाई। लोक कला और संगीत ने दर्शकों को बांधे रखा।

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 चौथे दिन रोजगार कौशल और संस्कृति का संगम!

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS 2025) का चौथा दिन रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्वदेशी वस्त्रों के संवर्द्धन को समर्पित रहा। इस दिन कुल 1,34,938 दर्शक पहुंचे, जिनमें 36,307 बी2बी और 98,631 बी2सी विज़िटर्स शामिल रहे। इस तरह पहले चार दिनों में अब तक 4,00,467 लोग मेले का हिस्सा बन चुके हैं। दिनभर चले सेमिनार, पैनल डिस्कशन, पुरस्कार समारोह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस मंच को नवाचार और परंपरा का संगम बना दिया।

    खादी पर केंद्रित विशेष संबोधन

    दिन की शुरुआत कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के संबोधन से हुई। उन्होंने कहा, “खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र का गौरव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यूपी खादी को टिकाऊ और फैशनेबल वस्त्र के रूप में पुनर्परिभाषित कर रहा है।”

    उन्होंने ODOP और एमएसएमई नीतियों को कारीगरों और उद्यमियों के लिए सहारा बताया।

    कौशल विकास पर उच्च-स्तरीय विमर्श

    गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ने “कौशल विकास हेतु उद्योग-शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी” विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की। शिक्षा विशेषज्ञों और उद्योग जगत ने पाठ्यक्रम को बदलते बाजार के अनुरूप ढालने, इंटर्नशिप व व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने पर बल दिया।

    पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना पर प्रस्तुति

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नई शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PM VBRY) की जानकारी दी। इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को भर्ती सब्सिडी और पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर केंद्रित है।

    पुरस्कारों से सम्मानित हुए उद्यमी और नवप्रवर्तक

    शाम को हुए भव्य पुरस्कार समारोह में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ और राकेश सचान मौजूद रहे। इसमें उन उद्यमियों, निर्यातकों और इनोवेटर्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने यूपी की औद्योगिक वृद्धि और वैश्विक पहचान में योगदान दिया।

    सीएम युवा कॉन्क्लेव ने युवाओं को मिली नई दिशा

    सीएम युवा कॉन्क्लेव चौथे दिन का विशेष आकर्षण रहा। यहां 113 स्टॉल लगे, जिनमें 49 चाइज़ ब्रांड, 64 मशीनरी सप्लायर और 26 बिज़नेस ऑन व्हील्स शामिल थे।

    अब तक 8,300+ बिज़नेस इनक्वायरी और 7,500+ पंजीकरण दर्ज हुए। यह आयोजन साबित करता है कि यूपी के युवा अब उद्यमिता, कौशल और नवाचार में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

    लोक कला और संगीत ने बांधा समां

    कारोबारी गतिविधियों के बाद इंडिया एक्सपो सेंटर सांस्कृतिक मंच में बदल गया। दर्शकों ने ब्रज का मयूर नृत्य और बुंदेलखंडी लोक नृत्य का आनंद लिया। शाम का मुख्य आकर्षण रही गायिका प्रतिभा सिंह बघेल की सूफी और लाइट क्लासिकल प्रस्तुति, जिसने अवध और पूर्वांचल की परंपराओं की गहराई को जीवंत कर दिया।

    भव्य समापन की तैयारी

    चार दिनों की सफल गतिविधियों और संवादों के बाद अब यूपीआईटीएस 2025 अपने अंतिम दिन और बहुप्रतीक्षित समापन समारोह की तैयारी कर रहा है, जहां कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना है।

    चौथे दिन भी वैश्विक साझेदारियों का जारी रहा क्रम, ओडीओपी और जीआई उत्पादों पर फोकस

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन भी खरीदार और विक्रेताओं के बीच बी2बी मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा। प्रतिभागियों ने न केवल कारोबार पर चर्चा की, बल्कि विभिन्न सेक्टरों में नई साझेदारियों और सहयोग के अवसरों को भी तलाशा।

    टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस समेत कई क्षेत्रों के उत्पादों ने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित किया। इस बार विशेष फोकस ODOP और GI उत्पादों पर रहा, जिससे उत्तर प्रदेश की अनोखी ताकत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया गया। नए बिजनेस अवसर और साझेदारियां इस ट्रेड शो की सफलता को और आगे बढ़ा रही हैं।