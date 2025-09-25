Language
    UPITS 2025: यमुना प्राधिकरण का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र, पीएम मोदी और सीएम योगी ने किया अवलोकन

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:12 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपोमार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (UPITS) के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल फ़िल्म सिटी जैसे स्टॉल्स का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उद्यमियों की सराहना की। इस अवसर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल और अन्य परियोजनाएं आकर्षण का केंद्र रहीं।

    प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपोमार्ट एग्जिबिशन सेंटर में गुरुवार को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (UPITS) के तीसरे संस्करण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हॉल नंबर-03 का भ्रमण कर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैवेल्स ग्रुप, मिंडा स्पार्क ग्रुप और इंटरनेशनल फ़िल्म सिटी के स्टॉल्स का अवलोकन किया।

    उद्यमियों की सराहना

    हॉल नंबर-03 के प्रभारी अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण/नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राकेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान फिल्म अभिनेता एवं निर्माता बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, आशीष भूटानी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ शेलमैन, उद्योगपति शेखर अग्रवाल, प्रियागोल्ड ग्रुप की डायरेक्टर, डीएस ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एमएल जायसवाल, हैवेल्स ग्रुप के कार्यकारी प्रेसिडेंट राजीव गोयल, वरुण बेवरेज ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी और एसएएलई ग्रुप के सीओओ हर्षवर्धन गोविल समेत कई प्रमुख उद्योगपतियों ने सीईओ राकेश कुमार सिंह से भेंट कर प्राधिकरण की पहल और कार्यों की सराहना की।

    प्रमुख स्टॉल्स और आकर्षण

    यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को मिले स्थल पर प्रियागोल्ड, SAEIL सोलर, NAEC क्लस्टर, मिंडा स्पार्क, हैवेल्स, इंटरनेशनल फ़िल्म सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एमजीएम एजुकेशनल ग्रुप, एमिटी यूनिवर्सिटी, पतंजलि ग्रुप, टॉय एसोसिएशन, इंगटॉन्ग कंपनी और मेडिकल डिवाइसेज पार्क से जुड़ी कंपनियों ने स्टॉल लगाए। इनमें अलेंजर, पॉलीमेडिक्योर, मेडिसिस, सियों मेड, रोमसन, अलाइड मेडिकल, नारंग और मधु इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं।

    एयरपोर्ट मॉडल और भविष्य की परियोजनाएं

    प्राधिकरण के स्टॉल पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र है। साथ ही एयरपोर्ट से संबंधित जानकारियां, मेडिकल डिवाइसेज पार्क की प्रगति, इंटरनेशनल फ़िल्म सिटी, प्रस्तावित फिनटेक सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क, एजुकेशनल हब और हेरिटेज सिटी परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया। आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए “अनुष्का रोबोट” भी लगाया गया है।

    प्रधानमंत्री के भ्रमण के दौरान प्राधिकरण की ओर से विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया, शैलेंद्र कुमार सिंह, सीनियर स्टाफ ऑफिसर नंदकिशोर सुंदरियाल और एजीएम इंडस्ट्री स्मिता सिंह मौजूद रहीं।