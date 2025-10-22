UP Industrial Development: मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ 31 को करेंगे सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ
UP Industrial Development: अभी तक एमएसएमई विभाग के पास केवल भदोही में लैंड बैंक तैयार करने का अधिकार था, जिसे अब सभी जिलों में विस्तारित किया जा रहा है।
मनोज त्रिपाठी, जागरण, लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की तरफ से सभी जिलों में 100-100 एकड़ में औद्योगिक व रोजगार क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी
एमएसएमई विभाग ने फिलहाल 15 जिले चिह्नित किए हैं, जहां पर 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। कानपुर नगर, कानपुर देहात, मीरजापुर, मऊ, बााराबंकी, जालौन, झांसी, कन्नौज, अलीगढ़, रायबरेली, इटावा, मेरठ, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर व भदोही में औद्योगिक जोन स्थापित किया जा रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एमएसएमई की 90 लाख इकाईयां संचालित की जा रही हैं। इनमें सूक्ष्म उद्योग की 89.64 लाख और लघु उद्योग की 36 हजार इकाईयां हैं। यह देश की एमएसएमई क्षेत्र में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं।एमएसएमई इकाईयों के माध्यम से 1.4 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही निर्यात में 45 प्रतिशत की हिसिसेदारी भी इस क्षेत्र की है।
एमएसएमई के प्रमुख क्षेत्रों में वस्त्र एवं परिधान के अलावा हस्तशिल्प, हथकरघा, बुनाई, कढ़ाई, कालीन, चिकनकारी, चमड़ा, डेयरी, फल प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों के साथ-साथ आइटी सेवा, साफ्टवेयर विकास और डिजिटल मार्केटिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी भागीदारी बढ़ाई है।
राज्य में सूूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग लैंड बैंक तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों की मदद से भूमि चिह्नित की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश पर 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र व रोजगार योजना के तहत 1000, 2000 व 4000 वर्ग मीटर के भूखंड निवेशकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा सभी औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष तौर पर रोजगार जोन की भी स्थापना की जाएगी।
पहली बार विभाग तैयार करेगा अपने औद्योगिक क्षेत्र
एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि विभाग वर्ष 1960 के बाद अब अपने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेगा। अभी तक एमएसएमई विभाग के पास केवल भदोही में लैंड बैंक तैयार करने का अधिकार था, जिसे अब सभी जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, स्ट्रीट लाइट, सुविधा केंद्र, सीईटीपी, प्रदर्शनी स्थल व उद्योग कार्यालय के साथ-साथ उद्योग व रोजगार से जुड़ी हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर को 15 जिलों में योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 15 से 20 व तीसरे चरण में सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी।
