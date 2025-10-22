UP Industrial Development: मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ 31 को करेंगे सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ

मनोज त्रिपाठी, जागरण, लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की तरफ से सभी जिलों में 100-100 एकड़ में औद्योगिक व रोजगार क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी

एमएसएमई विभाग ने फिलहाल 15 जिले चिह्नित किए हैं, जहां पर 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। कानपुर नगर, कानपुर देहात, मीरजापुर, मऊ, बााराबंकी, जालौन, झांसी, कन्नौज, अलीगढ़, रायबरेली, इटावा, मेरठ, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर व भदोही में औद्योगिक जोन स्थापित किया जा रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एमएसएमई की 90 लाख इकाईयां संचालित की जा रही हैं। इनमें सूक्ष्म उद्योग की 89.64 लाख और लघु उद्योग की 36 हजार इकाईयां हैं। यह देश की एमएसएमई क्षेत्र में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं।एमएसएमई इकाईयों के माध्यम से 1.4 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही निर्यात में 45 प्रतिशत की हिसिसेदारी भी इस क्षेत्र की है।

एमएसएमई के प्रमुख क्षेत्रों में वस्त्र एवं परिधान के अलावा हस्तशिल्प, हथकरघा, बुनाई, कढ़ाई, कालीन, चिकनकारी, चमड़ा, डेयरी, फल प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों के साथ-साथ आइटी सेवा, साफ्टवेयर विकास और डिजिटल मार्केटिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी भागीदारी बढ़ाई है।