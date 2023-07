उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि जल्द आइसीयू की सुविधा शुरू की जाए। प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ और विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती यहां की जाए। ऐसे जिले जहां मरीजों की हालत बिगड़ने पर आसापास के जिलों में भी अस्पतालों में आइसीयू की सुविधा नहीं है वहां प्राथमिकता पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

UP News: उत्तर प्रदेश के 16 जिला अस्पतालों में जल्द मिलेगी ICU की सुविधा, 213 बेड का वार्ड होगा तैयार

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के 16 जिला अस्पतालों में गंभीर रोगियों को जल्द इंटेंसिव केयर यूनिट (आइसीयू) की सुविधा दी जाएगी। इन जिला अस्पतालों में कुल 213 बेड आइसीयू में होंगे। मरीजों की हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे जिलों में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी आसानी से जान बचाई जा सकेगी। फिलहाल इन जिला अस्पतालों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी प्रदेश के 21 जिला अस्पतालों में आइसीयू की सुविधा है। मरीज को उसके जिले में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 16 और जिला अस्पतालों में आइसीयू की सुविधा शुरू होने से अब कुल 37 जिलों में गंभीर रोगियों की जान बचाना आसान होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि जल्द आइसीयू की सुविधा शुरू की जाए। प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ और विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती यहां की जाए। ऐसे जिले जहां मरीजों की हालत बिगड़ने पर आसापास के जिलों में भी अस्पतालों में आइसीयू की सुविधा नहीं है, वहां प्राथमिकता पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जरूरत होने पर रोगी कल्याण समिति से मदद ली जाएगी।

