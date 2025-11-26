राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को दो आईएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। वर्ष 2021 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार अपर जिलाधिकारी (भूमि/अधिग्रहण) गौतमबुद्ध नगर को स्थानांतरित करते हुए चित्रकूट का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।