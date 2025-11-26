UP IAS Transfer: यूपी के दो आईएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल, किसे कहां मिली पोस्टिंग?
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को दो आईएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। वर्ष 2021 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार अपर जिलाधिकारी (भूमि/अधिग्रहण) गौतमबुद्ध नगर को स्थानांतरित करते हुए चित्रकूट का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
वहीं प्रतीक्षारत चल रहीं वर्ष 2023 बैच की अनुष्का शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रतापगढ़ का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
