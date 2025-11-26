Language
    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को दो आईएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। वर्ष 2021 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार अपर जिलाधिकारी (भूमि/अधिग्रहण) गौतमबुद्ध नगर को स्थानांतरित करते हुए चित्रकूट का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को दो आईएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। वर्ष 2021 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार अपर जिलाधिकारी (भूमि/अधिग्रहण) गौतमबुद्ध नगर को स्थानांतरित करते हुए चित्रकूट का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।

    वहीं प्रतीक्षारत चल रहीं वर्ष 2023 बैच की अनुष्का शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रतापगढ़ का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।