    UP IAS Transfer: दो आईएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:26 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में होने वाले माघ मेले की तैयारी तेज कर दी है। दो आईएएस अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिसमें ऋषि राज को मेलाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही, सचिवालय में 15 संयुक्त सचिवों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष प्रयागराज में हाेने वाले माघ मेला को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। दो आइएएस अधिकारियों को भी माघ मेला में लगाया गया है।

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषि राज को वर्तमान पद के साथ-साथ मेलाधिकारी माघ मेला, प्रयागराज के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार दयानन्द प्रसाद को अपर निदेशक प्रशासन कृषि निदेशालय व अपर मेलाधिकारी कुंभ मेला के पद से अपर मेलाधिकारी माघ मेला प्रयागराज के पद पर तैनात किया गया है।

    गौतमबुद्धनगर के अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) भैरपाल को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। नियुक्ति विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग चंद्र विजय सिंह को प्रबंध निदेशक पिकप का अतिरिक्त प्रभार दिया है।

    इस पद पर रहे पीयूष वर्मा दो माह की छुट्टी पर गए हैं। वह आइएफएस सेवा के अधिकारी हैं और औद्योगिक विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए थे इसलिए चंद्र विजय सिंह को एमडी पिकप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

     

    सचिवालय के 15 संयुक्त सचिवों के बदले विभाग

    सचिवालय प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। 15 संयुक्त सचिवों के विभाग बदलते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश के अनुसार वित्त विभाग के रमेश चंद्र तिवारी को युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग के आशुतोष चंद्र पांडेय को वित्त विभाग, नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के महेंद्र कुमार त्रिपाठी को गृह विभाग, सहकारिता विभाग के अनिल कुमार सिंह को राजस्व विभाग, गृह विभाग के प्रेमेंद्र कुमार गुप्ता को भाषा विभाग, कृषि विभाग के विनोद कुमार सिंह को धर्मार्थ कार्य विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग के विचित्र नारायण को बाह्य सहायतित परियोजना विभाग, श्रम विभाग के अवनीन्द्र कुमार शुक्ल को राज्य संपत्ति विभाग, राजस्व विभाग के राम प्रकाश सिंह को सचिवालय प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के विनोद कुमार द्विवेदी को समन्वय विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व निर्यात प्रोत्साहन विभाग के पुष्पेंद्र सिंह को सार्वजनिक उद्यम विभाग, उद्यान विभाग के विनय कुमार को राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, वित्त विभाग के सत्य प्रकाश सिंह को गृह विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के प्रेम कुमार पांडेय को वित्त विभाग में भेजा गया है। वहीं प्रतीक्षारत शकील अहमद सिद्दकी को उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नई तैनाती दी गई है।