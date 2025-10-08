UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में आठ IAS अधिकारियों का तबादला, योगी सरकार ने जारी किया आदेश
प्रदेश सरकार ने बुधवार रात आठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। नियोजन विभाग की सचिव सेल्वा कुमारी जे. को प्राविधिक शिक्षा की महानिदेशक बनाया गया है। प्रतीक्षारत समीर वर्मा को सचिव नियोजन और प्रभु नारायण सिंह को उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। कानपुर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार को विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन बनाया गया है, जबकि अर्पित उपाध्याय कानपुर के नए नगर आयुक्त होंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बुधवार की रात आठ आइएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। नियोजन विभाग की सचिव व महानिदेशक अर्थ एवं संख्या सेल्वा कुमारी जे. को प्राविधिक शिक्षा की महानिदेशक एवं सचिव बनाया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे समीर वर्मा सचिव नियोजन एवं महानिदेशक अर्थ एवं संख्या बनाए गए हैं।
प्रतीक्षारत प्रभु नारायण सिंह प्रबंध निदेशक उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाए गए हैं। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाए गए हैं।
इसी प्रकार आशीष कुमार विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में तैनात किया गया है। कानपुर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार को विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन एवं अपर महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है।
रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय को कानपुर का नगर आयुक्त बनाया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजुलता को रायबरेली का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
