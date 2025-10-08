UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में आठ IAS अधिकारियों का तबादला, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बुधवार की रात आठ आइएएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। नियोजन विभाग की सचिव व महानिदेशक अर्थ एवं संख्या सेल्वा कुमारी जे. को प्राविधिक शिक्षा की महानिदेशक एवं सचिव बनाया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे समीर वर्मा सचिव नियोजन एवं महानिदेशक अर्थ एवं संख्या बनाए गए हैं।

प्रतीक्षारत प्रभु नारायण सिंह प्रबंध निदेशक उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाए गए हैं। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाए गए हैं। इसी प्रकार आशीष कुमार विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में तैनात किया गया है। कानपुर के नगर आयुक्त सुधीर कुमार को विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन एवं अपर महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है।