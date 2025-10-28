UP IAS Transfer: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 46 आईएएस अफसरों का तबादला, पूरी लिस्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में मंगलवार को बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने 46 आईएएस अफसरों का तबादला किया है। वाराणसी की एडीएम वंदिता श्रीवास्तव को कुशीनगर का सीडीओ बनाया गया है। आईएएस कृतिका ज्योत्सना को बस्ती का डीएम, वाराणसी के सीडीओ हिमांशु नागपाल को वाराणसी का नगर आयुक्त बनाया गया है।
|Sr. No.
|अधिकारी (वर्तमान / पूर्व पद) - Officer (Present / Previous Post)
|नवीन पदस्थापना (New Posting)
|1.
|बाल कृष्ण त्रिपाठी, मंडलायुक्त, विन्ध्याचल ।
|सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
|2.
|राजेश प्रकाश, महानिदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
|मंडलायुक्त, विन्ध्याचल
|3.
|धनलक्ष्मी के०, सचिव, यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग।
|महानिदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश
|4.
|संजय कुमार, महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम, उत्तर प्रदेश ।
|वर्तमान पद के साथ सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के पद का अतिरिक्त प्रभार
|5.
|डा० रूपेश कुमार, प्रबंध निदेशक, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा प्रबंध निदेशक, यूपी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ।
|मंडलायुक्त, सहारनपुर
|6.
|अटल कुमार राय, मंडलायुक्त, सहारनपुर।
|सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
|7.
|भानु चन्द्र गोस्वामी, सचिव, राजस्व विभाग, यूपी शासन, राहत आयुक्त तथा चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
|मंडलायुक्त, मेरठ
|8.
|डा० हृषिकेश भास्कर याशोद, मंडलायुक्त, मेरठ।
|सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश
|9.
|मयूर माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रभारी एन०आर०आई० सेल तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लीडा।
|प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
|10.
|विजय किरन आनंद, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०, मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज।
|वर्तमान पद के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रभारी एन०आर०आई० सेल एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लीडा के पद का अतिरिक्त प्रभार
|11.
|राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी, हाथरस ।
|विशेष सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
|12.
|अतुल वत्स, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
|जिलाधिकारी, हाथरस
|13.
|अमनदीप डुली, जिलाधिकारी, ललितपुर ।
|अपर आयुक्त, मनरेगा, उत्तर प्रदेश
|14.
|हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
|नगर आयुक्त, वाराणसी
|15.
|प्रखर कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक, अलीगढ।
|मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी
|16.
|योगेन्द्र कुमार, उपनिदेशक, मंडी परिषद, लखनऊ।
|मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक, अलीगढ
|17.
|अभिषेक आनंद, जिलाधिकारी, सीतापुर ।
|विशेष सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
|18.
|राजागणपति आर, जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर।
|जिलाधिकारी, सीतापुर
|19.
|कृत्तिका ज्योत्सना, विशेष सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
|जिलाधिकारी, बस्ती
|20.
|रवीश गुप्ता, जिलाधिकारी, बस्ती।
|प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ
|21.
|ईशा दुहन, प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ।
|प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड
|22.
|कुमार विनीत, प्रबंध निदेशक, यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड ।
|विशेष सचिव, युवा कल्याण एवं खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
|23.
|शिवशरणप्पा जी०एन०, जिलाधिकारी, चित्रकूट।
|जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर
|24.
|पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण।
|जिलाधिकारी, चित्रकूट
|25.
|पूर्ण वोहरा, मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
|उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण
|26.
|रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद।
|मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर
|27.
|अक्षत वर्मा, नगर आयुक्त, वाराणसी।
|विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
|28.
|ऋषि राज, नगर आयुक्त, फिरोजाबाद एवं उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण।
|उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण
|29.
|गुंजन द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर।
|नगर आयुक्त, फिरोजाबाद तथा उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण
|30.
|सुवंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), वाराणसी।
|मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर
|31.
|मधुसूदन हुल्गी, जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
|विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन
|32.
|अमित पाल, उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण।
|जिलाधिकारी, कौशाम्बी
|33.
|नन्द किशोर कलाल, मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर ।
|उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
|34.
|महेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा), अयोध्या ।
|मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर
|35.
|पवन अग्रवाल, जिलाधिकारी, बलरामपुर ।
|विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
|36.
|विपिन कुमार जैन, विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री, यूपी शासन तथा अपर आवास आयुक्त, यूपी आवास एवं विकास परिषद ।
|जिलाधिकारी, बलरामपुर
|37.
|सुआकांक्षा राणा, विशेष कार्याधिकारी, कुम्भ मेला प्राधिकरण।
|नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी
|38.
|सत्य प्रकाश, नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
|जिलाधिकारी, ललितपुर
|39.
|देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा, विशेष सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
|विशेष सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
|40.
|अश्विनी कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण।
|जिलाधिकारी, श्रावस्ती
|41.
|अजय कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
|जिलाधिकारी, रामपुर
|42.
|जोगिंदर सिंह, जिलाधिकारी, रामपुर।
|विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
|43.
|अनुराज जैन, मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
|उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण
|44.
|गुलाब चन्द्र, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद ।
|मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज
|45.
|सूरज पटेल, मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी।
|मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद
|46.
|सचिन कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, मंडी परिषद, लखनऊ।
|मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी
