    यूपी में 46 IAS अधिकारियों के साथ 27 PCS अफसरों के भी तबादले, क‍िसे कहां म‍िली तैनाती?

    By Shobhit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:50 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारियों के साथ ही 27 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए हैं। अरुण कुमार सिंह एडीएम बाराबंकी से अपर आयुक्त मुरादाबाद मंडल बनाया गया है।

    इसी प्रकार राजकुमार द्विवेदी अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल व विवेक कुमार अपर आयुक्त वाराणसी मंडल बनाए गए हैं। कई अपर जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी भी इधर से उधर किए गए हैं। अविनाश कुमार मीरजापुर व विनय पांडेय मुरादाबाद के नगर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं।

    गोरखपुर व वाराणसी नगर निगम में अपर नगर आयुक्त भी नए बनाए गए हैं। अतुल कुमार गोरखपुर के व अमित कुमार वाराणसी के अपर नगर आयुक्त बनाए गए हैं।

     

     पूरी ल‍िस्‍ट...

     

    अधिकारी का नाम वर्तमान तैनाती नवीन तैनाती
    अरुण कुमार सिंह एडीएम (वि./रा.) बाराबंकी अपर आयुक्त, मुरादाबाद मंडल
    निरंकार सिंह अपर नगर आयुक्त, गोरखपुर एडीएम (वि./रा.) बाराबंकी
    अतुल कुमार एसडीएम जालौन अपर नगर आयुक्त, गोरखपुर
    पंकज वर्मा एडीएम (वि./रा.) बागपत सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
    विनीत कुमार उपाध्याय नगर मजिस्ट्रेट मीरजापुर एडीएम (वि./रा.) बागपत
    अविनाश कुमार एसडीएम मीरजापुर नगर मजिस्ट्रेट मीरजापुर
    कौशल कुमार एसडीएम अयोध्या अपर जिलाधिकारी (भू/अ) अयोध्या
    राजकुमार द्विवेदी विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद अपर आयुक्त मीरजापुर मंडल
    विवेक कुमार प्रधान प्रबंधक, सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ अपर आयुक्त वाराणसी मंडल
    गोविन्द मौर्या एसडीएम बरेली प्रधान प्रबंधक, सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ
    अमित कुमार एसडीएम वाराणसी अपर नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी
    आशीष कुमार सिंह एडीएम (वि./रा.) कन्नौज सचिव, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण
    विजय कुमार मिश्र एसडीएम कन्नौज एडीएम (न्यायिक) कन्नौज
    देवेन्द्र सिंह एडीएम(न्यायिक) कन्नौज एडीएम (वि./रा.) कन्नौज
    विकास धर एसडीएम अयोध्या सहायक नगर आयुक्त सहारनपुर नगर निगम
    श्रद्धा चौधरी एसडीएम वाराणसी सहायक निदेशक, राज्य संपत्ति निदेशालय लखनऊ
    अरविन्द कुमार सिंह संबद्ध राजस्व परिषद उप निदेशक मंडी परिषद
    ज्योति प्रधान प्रबंधक सहकारी चीनी मिल संघ एडीएम (प्रशासन) गाजियाबाद
    महेश कुमार कैथल एसडीएम शाहजहांपुर प्रधान प्रबंधक सहकारी चीनी मिल संघ
    सदानन्द गुप्ता एडीएम (वि./रा.) अंबेडकरनगर एडीएम (वि./रा.) वाराणसी
    ज्योत्सना बंधु एडीएम (न्यायिक) हापुड़ एडीएम (वि./रा.) अंबेडकरनगर
    मोनिका सिंह एसडीएम रामपुर एडीएम(न्यायिक) हापुड़
    अमित कुमार भट्ट एडीएम (नगर) अलीगढ़ एडीएम (वि./रा.) अयोध्या
    किंशुक श्रीवास्तव नगर मजिस्ट्रेट मुरादाबाद एडीएम (नगर) अलीगढ़
    विनय पांडेय एसडीएम मुरादाबाद नगर मजिस्ट्रेट मुरादाबाद
    सगीता देवी एडीएम (न्यायिक) फिरोजाबाद एडीएम (प्रशासन) मुरादाबाद
    अरविन्द कुमार द्विवेदी सचिव मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण एडीएम (न्यायिक) फिरोजाबाद