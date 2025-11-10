यूपी में अस्पतालों में बेड पर हर दिन चादर बदलने के निर्देश, सफाई व्यवस्था दुरुस्त न करने पर होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों के बेड पर अब रोजाना चादर बदली जाएगी। सरकार ने सफाई व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। लापरवाही बरतने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न मिली तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (सीएमएस), मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के प्रभारियों पर कार्रवाई होगी। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर अस्पताल की ओपीडी, वार्ड, लैब, शौचालय व परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने मरीजों के बेड पर प्रत्येक दिन अलग-अलग रंग की साफ और ठीक हालत की चादर बिछाने के लिए कहा है। साथ ही सभी बेड पर मरीजों को तकिया भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को लिखे पत्र में रोगियों को समुचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शासन और महानिदेशालय स्तर के अधिकारियों ने बीते दिनों अस्पतालों के निरीक्षण सफाई व्यवस्था सही न होने, वार्ड में गंदगी, बेड पर गंदी चादरें देखकर नाराजगी जताई है।
इसलिए सभी चिकित्सालय, सीएचसी, पीएचसी उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हुए मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने तीमारदारों से सौम्य व मृदु व्यवहार में बातचीत करने के निर्देश भी दिए हैं।
अस्पतालों में बेड पर सोमवार को सफेद, मंगलवार को पीच, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को पिंक, शनिवार को नीला और रविवार को भूरे रंग की चादर बिछाने के निर्देश काफी पहले ही दिए जा चुके हैं।
रंग अलग-अलग होने से हर दिन बेड की चादर बदलना अस्पताल प्रशासन की मजबूरी होगी। इससे मरीजों को गंदी चादरें देने की शिकायतें भी बंद हो जाएंगी। अब इस नियम को सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी अस्पतालों का जल्द ही निरीक्षण शुरू किया जाएगा।
