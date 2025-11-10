यूपी में अस्पतालों में बेड पर हर दिन चादर बदलने के निर्देश, सफाई व्यवस्था दुरुस्त न करने पर होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न मिली तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (सीएमएस), मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के प्रभारियों पर कार्रवाई होगी। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर अस्पताल की ओपीडी, वार्ड, लैब, शौचालय व परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने मरीजों के बेड पर प्रत्येक दिन अलग-अलग रंग की साफ और ठीक हालत की चादर बिछाने के लिए कहा है। साथ ही सभी बेड पर मरीजों को तकिया भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को लिखे पत्र में रोगियों को समुचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शासन और महानिदेशालय स्तर के अधिकारियों ने बीते दिनों अस्पतालों के निरीक्षण सफाई व्यवस्था सही न होने, वार्ड में गंदगी, बेड पर गंदी चादरें देखकर नाराजगी जताई है।