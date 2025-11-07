UP Home Guard: होमगार्ड भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कराना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों की तरह होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में सेवा करने के इच्छुक युवाओं के लिए भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) अनिवार्य होगा। उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने ओटीआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। होमगार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक व पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है।

अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर आवश्यक सूचनाएं भरकर अपना ओटीआर करा सकते हैं। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार ओटीआर पंजीकरण आवेदन पत्र का प्रथम व अनिवार्य चरण है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए जल्द अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ओटीआर पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए एफएक्यू व वीडियो का लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ओटीआर के लिए लिंक upprpb.in व apply.upprpb.in हैं।

प्रदेश में 45 हजार से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवाकों की भर्ती अब सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। शासन ने निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती के लिए उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जिलेवार होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों के अनुरूप आवेदकों का आनलाइन पंजीकरण कराने का निर्णय किया था। शासन ने इसके लिए उप्र राज्य होमगाड्र्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका भी जारी की है।