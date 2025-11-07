Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Home Guard: होमगार्ड भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कराना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन

    By Alok Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    UP Home Guard Recruitment: उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने ओटीआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। होमगार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक व पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओटीआर पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों की तरह होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में सेवा करने के इच्छुक युवाओं के लिए भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) अनिवार्य होगा। उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने ओटीआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। होमगार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक व पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है।
    अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर आवश्यक सूचनाएं भरकर अपना ओटीआर करा सकते हैं। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार ओटीआर पंजीकरण आवेदन पत्र का प्रथम व अनिवार्य चरण है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए जल्द अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ओटीआर पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए एफएक्यू व वीडियो का लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ओटीआर के लिए लिंक upprpb.in व apply.upprpb.in हैं।
    प्रदेश में 45 हजार से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवाकों की भर्ती अब सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। शासन ने निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती के लिए उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जिलेवार होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों के अनुरूप आवेदकों का आनलाइन पंजीकरण कराने का निर्णय किया था। शासन ने इसके लिए उप्र राज्य होमगाड्र्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका भी जारी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पात्रता मानदंड

    • उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए या उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उसके समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।
    • होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। आयु-सीमा में छूट से संबंधित अधिक जानकारी उम्मीदवार जल्द ही विस्तृत विज्ञापन में देख सकेंगे।

    परीक्षा पैटर्न

    लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।