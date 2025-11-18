यूपी में होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, इन लोगों को ही मिलेगा मौका; ये हैं जरूरी प्वाइंट्स
उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग ने 41,424 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कुछ विशेष श्रेणियों के आवेदकों को मौका नहीं मिलेगा। आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अवश्य पढ़ लें।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। होमगार्ड स्वयंसेवक बनने का सपना संजोए युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 रिक्दों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण मंगलवार से आरंभ हो गया, जिसकी अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। जबकि जमा किए गए शुल्क के समायोजन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर होगी।
जिलावार अलग-अलग पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती होगी, जिनमें 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सामान्य, पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 400 रुपये तथा एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है।
दारोगा भर्ती की तरह सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराना अनिवार्य है।
अब तक लगभग एक लाख अभ्यर्थी अपना ओटीआर करा चुके हैं। एक अधिकारी के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवक को प्रतिदिन की ड्यूटी के लिए सभी भत्तों समेत लगभग 930 रुपये मानदेय प्रदान किया जाता है।
भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर सभी 75 जिलों में होमगार्ड के पंजीकरण (पुरुष/महिला) के लिए पदों का श्रेणीवार विवरण जारी किया गया है। इनमें अनारक्षित, एससी-एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पदों का विवरण शामिल है।
कानपुर नगर में सर्वाधिक 1947, लखनऊ में 1371, आगरा में 1232, प्रयागराज में 1219 हरदोई में 1072 व वाराणसी 1004 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती होगी। जबकि भदोही में सबसे कम 43 पदों पर भर्ती होगी।
भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा से पूर्व रिक्तियों की संख्या किसी भी समय परिवर्तित की जा सकती है। पंजीकरण की कार्यवाही के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए उसे निरस्त किया जा सकता है।
शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। पंजीकरण के लिए यह भी अनिवार्य है कि अभ्यर्थी उसी जिले का मूल निवासी हो, जिस जिले की रिक्त के सापेक्ष वह आवेदन कर रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिपाही भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड भर्ती कराने का निर्णय किया गया था। तय हुआ था कि पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड जिलेवार होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों के अनुरूप आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण कराएगा। शासन ने इसके लिए उप्र राज्य होमगाड्र्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी की थी।
सार्वजनिक, शासकीय व अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी निगम या निकाय से हटाए गए कर्मचारी का पंजीकरण भी नहीं होगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोर्ट में कोई आपराधिक मामला विचाराधीन होगा, तो वह भी पंजीकरण का पात्र नहीं होगा।
ऐसे पुरुष/महिला भी पात्र नहीं होंगे, जिनके एक से अधिक पत्नी/पति हो। होमगार्ड के लिए 10वीं पास अभ्यर्थियों का ही पंंजीकरण होगा। अंक तालिका अथवा प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यह भी खास
- भर्ती में एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा।
- आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
- अभ्यर्थी की आयु एक जुलाई, 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। एससी-एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियो को अधिकतम आयु के लिए पांच वर्ष की छूट मिलेगी। प्रदेश के भूतपर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा को उसकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु के लिए तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
- आयु प्रमाणपत्र के लिए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंकपत्र/प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।
- भर्ती बोर्ड 100 अंकों की सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) कराएगा, जो दो घंटे की होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। 25 प्रतिशत से कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का पंजीकरण नहीं होगा।
- अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा होगी। इसके लिए हर जिले में डीएम द्वारा नामित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित होगा। बाेर्ड में एक सीओ, डीआइओएस द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी व एक चिकित्साधिकारी बताैर सदस्य शामिल रहेंगे।
- अंत में अभ्यर्थियों की दाैड़ होगी। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में व महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना अनिवार्य होगा।
- पंजीकरण के लिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं होगी।
