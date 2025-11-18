यूपी में होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, इन लोगों को ही मिलेगा मौका; ये हैं जरूरी प्वाइंट्स 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। होमगार्ड स्वयंसेवक बनने का सपना संजोए युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 रिक्दों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण मंगलवार से आरंभ हो गया, जिसकी अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। जबकि जमा किए गए शुल्क के समायोजन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर होगी।

जिलावार अलग-अलग पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती होगी, जिनमें 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सामान्य, पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 400 रुपये तथा एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है।

दारोगा भर्ती की तरह सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराना अनिवार्य है। अब तक लगभग एक लाख अभ्यर्थी अपना ओटीआर करा चुके हैं। एक अधिकारी के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवक को प्रतिदिन की ड्यूटी के लिए सभी भत्तों समेत लगभग 930 रुपये मानदेय प्रदान किया जाता है। भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर सभी 75 जिलों में होमगार्ड के पंजीकरण (पुरुष/महिला) के लिए पदों का श्रेणीवार विवरण जारी किया गया है। इनमें अनारक्षित, एससी-एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पदों का विवरण शामिल है।

कानपुर नगर में सर्वाधिक 1947, लखनऊ में 1371, आगरा में 1232, प्रयागराज में 1219 हरदोई में 1072 व वाराणसी 1004 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती होगी। जबकि भदोही में सबसे कम 43 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा से पूर्व रिक्तियों की संख्या किसी भी समय परिवर्तित की जा सकती है। पंजीकरण की कार्यवाही के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए उसे निरस्त किया जा सकता है। शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। पंजीकरण के लिए यह भी अनिवार्य है कि अभ्यर्थी उसी जिले का मूल निवासी हो, जिस जिले की रिक्त के सापेक्ष वह आवेदन कर रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिपाही भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड भर्ती कराने का निर्णय किया गया था। तय हुआ था कि पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड जिलेवार होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों के अनुरूप आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण कराएगा। शासन ने इसके लिए उप्र राज्य होमगाड्र्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी की थी।

सार्वजनिक, शासकीय व अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी निगम या निकाय से हटाए गए कर्मचारी का पंजीकरण भी नहीं होगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोर्ट में कोई आपराधिक मामला विचाराधीन होगा, तो वह भी पंजीकरण का पात्र नहीं होगा।