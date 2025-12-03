Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Holiday list 2026: यूपी में नौ बार मिलेगी तीन दिन की छुट्टी, योगी सरकार ने जारी किया अवकाश कैलेंडर

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:05 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2026 में छुट्टियों की सौगात है। पांच दिवसीय कार्य प्रणाली वाले कर्मचारियों को नौ बार तीन दिन का अवकाश मि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नए वर्ष 2026 में पांच दिवसीय कार्यप्रणाली (शनिवार और रविवार को अवकाश) वाले सचिवालय सहित तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आगामी वर्ष में उन्हें नौ बार तीन-तीन दिनों का लंबा अवकाश मिलने जा रहा है। ऐसे कार्मिक परिवार या दोस्तों के साथ सैर सपाटे का कार्यक्रम बना सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शासन की ओर से घोषित 24 सार्वजनिक अवकाशों में छह अवकाश शुक्रवार और तीन अवकाश सोमवार को पड़ रहे हैं, जिसके चलते यह सुविधा स्वतः प्राप्त होगी। वहीं, छह दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को भी वर्ष भर में छह बार लगातार दो दिनों का अवकाश प्राप्त होगा।

    जारी सूची के अनुसार, वर्ष 2026 के 24 सार्वजनिक अवकाशों में तीन सोमवार, चार मंगलवार, चार बुधवार, दो गुरुवार, छह शुक्रवार, तीन शनिवार तथा दो रविवार को पड़ रहे हैं। वहीं छुट्टियाें के हिसाब से मार्च का महीना सबसे आगे रहेगा। इस महीने में पांच दिन सार्वजनिक अवकाश और पांच रविवार भी पड़ेंगे।

    जनवरी से दिसंबर तक घोषित सार्वजनिक अवकाश

    जारी सूची (लिस्ट नीचे दी गई है) के अनुसार, तीन जनवरी शनिवार को हजरत अली का जन्म दिवस पहला सार्वजनिक अवकाश होगा। 26 जनवरी सोमवार को गणतंत्र दिवस, 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि, दो मार्च सोमवार को होलिका दहन, चार मार्च बुधवार को होली, 21 मार्च शनिवार को ईद-उल-फितर, 26 मार्च गुरुवार को राम नवमी और 31 मार्च मंगलवार को महावीर जयंती रहेगी।

    तीन अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल मंगलवार को डा. भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस, एक मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा, 27 मई बुधवार को बकरीद, 26 जून गुरुवार को मोहर्रम, 15 अगस्त शनिवार को स्वतंत्रता दिवस, 26 अगस्त बुधवार को ईद-ए-मिलाद, 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षा बंधन, चार सितंबर शुक्रवार को जन्माष्टमी, दो अक्टूबर शुक्रवार को गांधी जयंती, 20 अक्टूबर मंगलवार को दशहरा/विजयदशमी, आठ नवंबर रविवार को दीपावली, नौ नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा, 11 नवंबर बुधवार को भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती, 24 नवंबर मंगलवार को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर शुक्रवार को क्रिसमस-डे सार्वजनिक अवकाश होंगे।

    यहां देखें लिस्ट-

    तारीख दिन सार्वजनिक अवकाश
    3 जनवरी शनिवार हजरत अली का जन्म दिवस
    26 जनवरी सोमवार गणतंत्र दिवस
    15 फरवरी रविवार महाशिवरात्रि
    2 मार्च सोमवार होलिका दहन
    4 मार्च बुधवार होली
    21 मार्च शनिवार ईद-उल-फितर
    26 मार्च गुरुवार राम नवमी
    31 मार्च मंगलवार महावीर जयंती
    3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे
    14 अप्रैल मंगलवार डा. भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस
    1 मई शुक्रवार बुद्ध पूर्णिमा
    27 मई बुधवार बकरीद
    26 जून गुरुवार मोहर्रम
    15 अगस्त शनिवार स्वतंत्रता दिवस
    26 अगस्त बुधवार ईद-ए-मिलाद
    28 अगस्त शुक्रवार रक्षा बंधन
    4 सितंबर शुक्रवार जन्माष्टमी
    2 अक्टूबर शुक्रवार गांधी जयंती
    20 अक्टूबर मंगलवार दशहरा/विजयदशमी
    8 नवंबर रविवार दीपावली
    9 नवंबर सोमवार गोवर्धन पूजा
    11 नवंबर बुधवार भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती
    24 नवंबर मंगलवार गुरु नानक जयंती
    25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस-डे

    वर्ष 2026 में 31 निर्बंधित अवकाश

    शासन ने वर्ष 2026 के लिए 31 निर्बंधित अवकाश भी घोषित किए हैं।

    तारीख दिन निर्बंधित अवकाश
    1 जनवरी गुरुवार नव वर्ष दिवस
    14 जनवरी बुधवार मकर संक्रांति
    23 जनवरी शुक्रवार बसंत पंचमी
    24 जनवरी शनिवार जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस
    1 फरवरी रविवार संत रविदास जयंती
    4 फरवरी बुधवार शबे बारात
    5 मार्च गुरुवार होली
    13 मार्च शुक्रवार जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार
    19 मार्च गुरुवार चेटी चंद
    22 मार्च रविवार ईद-उल-फितर
    4 अप्रैल शनिवार ईस्टर सैटरडे
    5 अप्रैल रविवार महार्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयंती
    6 अप्रैल सोमवार ईस्टर मंडे
    17 अप्रैल शुक्रवार चंद्रशेखर जयंती
    19 अप्रैल रविवार परशुराम जयंती
    9 मई शनिवार लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती
    28 मई गुरुवार बकरीद
    25 जून गुरुवार मोहर्रम
    4 अगस्त मंगलवार चेहल्लुम
    17 सितंबर गुरुवार विश्वकर्मा पूजा
    28 सितंबर शुक्रवार अनंत चतुर्दशी
    2 अक्टूबर शुक्रवार गांधी जयंती
    11 अक्टूबर रविवार महाराजा अग्रसेन जयंती
    19 अक्टूबर सोमवार महाष्टमी
    26 अक्टूबर सोमवार महर्षि वाल्मीकि जयंती
    31 अक्टूबर शनिवार सरदार वल्लभभाई पटेल तथा आचार्य नरेंद्र देव जयंती
    8 नवंबर रविवार नरक चतुर्दशी
    19 नवंबर रविवार छठ पूजा पर्व
    16 नवंबर सोमवार वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस
    16 दिसंबर बुधवार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स
    23 दिसंबर बुधवार चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस
    24 दिसंबर गुरुवार क्रिसमस ईव

    2026 का एक निर्बंधित अवकाश कम हुआ

    वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी एक अप्रैल दिन बुधवार को है। कार्यकारी आदेशों के तहत अवकाशों में पांच जनवरी सोमवार वर्ष 2026 को गुरु गोविंद सिंह जयंती पर अवकाश घोषित किया गया था। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष चौहान ने बताया है कि इस अवकाश की तिथि बदल दी गई है। इस अवकाश को वर्ष 2025 में ही 27 दिसंबर कर दिया गया है।