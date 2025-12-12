यूपी में ग्राम पंचायतों के लिए जल्द खरीदे जाएंगे नए वाद्ययंत्र सेट, 19 परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लोककला से लोगों को जोड़ने के लिए पहले खरीदे गए वाद्य यंत्रों के 26 अवशेष सेट भातखंडे संगीत संस्थान और आजमगढ़ के हरिहरपुर के संगीत विद्यालय को सौंप दिए गए हैं। शेष जिलों में ग्राम पंचायतों में वितरण के लिए नए वाद्य यंत्र सेट जल्द खरीदने के निर्देश दिए गए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश लोक जनजाति संस्कृति संस्थान, भारतेंदु नाट्य अकादमी व अन्य संस्थाएं रिसार्ट और होटलों के साथ समन्वय कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सभी 75 जिलों के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए जाएंगे।

पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने गुरुवार को पर्यटन भवन में विभागीय परियोजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पर्यटन विभाग की सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी की जाएं और किसी भी बाधा का तुरंत समाधान किया जाए।

स्वीकृत कार्ययोजना में शामिल 19 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जल्द जारी कर दी जाएगी। मंत्री ने उन योजनाओं की भी समीक्षा की, जो अब तक शुरू नहीं हो सकी हैं। पर्यटन और संस्कृति क्षेत्र को मजबूत बनाकर प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकारी किसी भी काम में अनावश्यक अड़चन न डालें, बल्कि समाधान निकालने पर जोर दें। मंत्री ने रेडियो जयघोष की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कार्रवाई तेज करने को भी कहा, ताकि अधिक क्षेत्रों में प्रसारण पहुंच सके।