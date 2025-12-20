Language
    यूपी की एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी सरकार, केशव प्रसाद मौर्य ने शेयर किया प्लान

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) प्रदेश में एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने के लिए कार्य करेगा। उप मुख्यमंत्री ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) प्रदेश में एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने के लिए कार्य करेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को आयोजित मिशन की राज्य स्तरीय कार्यशाला में इस लक्ष्य पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर ग्राम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। स्वयं सहायता समूहों की ताकत से ग्रामीण भारत का भविष्य बदलेगा और इससे ही विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। लखपति दीदी अभियान से गांव-गांव समृद्धि पहुंचेगी और महिलाओं को सम्मान मिलेगा।

    लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेहतर समन्वय के साथ येाजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। कार्यशाला से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यक्रमों को नई गति मिलेगी।

    उन्होंने लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने, नमो ड्रोन दीदियों की सक्रियता सुनिश्चित करने और समूहों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि निष्क्रिय समूहों को भी फिर से सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है। कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदी देवरिया की किरन शर्मा व कौशांबी की सरिता देवी, विद्युत सखी बाराबंकी की लक्ष्मी देवी व उन्नाव की शशि सिंह, बीसी सखी रायबरेली की मोनी चौरसिया व शोभी यादव, बैंक सखी अंबेडकरनगर की रेनू विश्वकर्मा व सुलतानपुर की श्रेया तिवारी को उपमुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

    महिला समूहों को 400 करोड़ के बैंक क्रेडिट लिंकेज का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। बीसी सखी कार्यक्रम के तहत बैंक आफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैक, सेंट्रल बैक आफ इंडिया व यूनियन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन भी किया गया। कैडर मानदेय के पोर्टल की लांचिंग की गई। वहीं आजीविका मिशन में बेहतर कार्य के लिए वाराणसी, अंबेडकर नगर व बिजनौर के उपायुक्त स्वतः रोजगार और उनकी टीमों को भी सम्मानित किया गया।

    कार्यक्रम में राज्यमंत्री ग्राम्य विकास विभाग विजय लक्ष्मी गौतम, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग सौरभ बाबू, आयुक्त जीएस प्रियदर्शी, निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दीपा रंजन, विशेष सचिव टी के शीबू, अपर मिशन निदेशक जयनाथ, संयुक्त मिशन निदेशक जनमेजय शुक्ला आदि उपस्थित रहे।