    UP Public Holiday: यूपी में वाल्मीकि जंयती पर रहेगा अवकाश, योगी सरकार ने जारी किया शासनादेश

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर फिर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है जो 7 अक्टूबर को होगा। पहले यह छुट्टी रद्द कर दी गई थी लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की जिसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिया। यह फैसला वाल्मीकि जयंती पर अवकाश बहाल करने की मांग के बाद लिया गया है।

    सात को वाल्मीकि जंयती पर रहेगा अवकाश

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी बहाल कर दी है। अब सात अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। शनिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया।

    प्रदेश में पूर्व में वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की व्यवस्था हुआ करती थी। वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश का हाल सुधारने के लिए अधिक काम की आवश्यकता जताकर कई छुट्टियों को रद कर दिया था।

    अब पिछले कुछ दिनों से लगातार वाल्मीकि जयंती पर अवकाश बहाल करने की मांग उठ रही थी। पिछले सप्ताह श्रावस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती पर अवकाश देने की घोषणा की थी, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है।