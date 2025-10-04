UP Public Holiday: यूपी में वाल्मीकि जंयती पर रहेगा अवकाश, योगी सरकार ने जारी किया शासनादेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी बहाल कर दी है। अब सात अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। शनिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया।

प्रदेश में पूर्व में वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की व्यवस्था हुआ करती थी। वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश का हाल सुधारने के लिए अधिक काम की आवश्यकता जताकर कई छुट्टियों को रद कर दिया था।