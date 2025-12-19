'कफ सीरप मामले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे', केशव प्रसाद मौर्य बोले- सरकार गंभीरता से कर रही कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हमें एक फोटो मिली है, जिसमें सपा मुखिया के साथ आलोक सिपाही और डब्बू यादव हैं। समाजवादी पार्टी को इसपर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा सभी प्रकार के माफिया के साथ खड़ी रहती है। माफिया से रिश्ता टूट जाने पर सपा खत्म हो जाएगी। ऐसे में सपा के आरोपों में कोई दम नहीं है। सपा खुद ही फंसती नजर आ रही है। हमारी सरकार कानून के शासन को आगे बढ़ा रही है, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधान भवन परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कोडीन युक्त कफ सीरप मामले में एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए। सपा विधायक आरोप लगाते हुए नजर आए कि सरकार इस मामले में मुख्य दोषी को बचा रही है।

वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख के साथ कफ सीरप मामले में वांछित दो लोगों की फोटो को मीडिया के सामने दिखाया। सवाल किया कि वांछितों के साथ क्या रिश्ते हैंं, सपा इसे स्पष्ट करे। मीडिया से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने पोस्टर दिखाते हुए कहा कि पोस्टर में सपा प्रमुख के दाएं और बाएं खड़े कफ सीरप मामले के वांछितों से उनके क्या रिश्ते हैं? सपा कफ सीरप के वांछितों को क्यों सम्मान देने का काम कर रही है। ये लोग प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे हैं।