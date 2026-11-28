राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोटेदारों का लाभांश बढ़ाकर उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है।

खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि 16 करोड़ लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने वाले उचित दर विक्रेताओं की जिम्मेदारी है कि पात्र व्यक्ति को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिले, राशन वितरण में घटतौली और दुर्व्यवहार पर कार्रवाई होगी।

वहीं, कोटेदारों पर अनुचित दबाव बनाने और उनसे वसूली करने वाले अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों (डीएसओ) को सप्ताह में तीन दिन तौल मशीन लेकर दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

शनिवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की ओर से रविंद्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों के अधिकारों से जुड़ी है। सरकार कोटेदारों के जायज हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राशन लेने आने वाले किसी गरीब को परेशान या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि लाभांश बढ़ने से हजारों कोटेदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। राशन वितरण पूर्ण पारदर्शी ढंग से किया जाएगा। तौल मशीन लेकर दुकानों पर पहुंचेंगे डीएसओ शुक्रवार को समीक्षा बैठक में मनोज ने निर्देश दिए कि डीएसओ सप्ताह में कम से कम तीन दिन उचित दर की दुकानों पर जाकर तौल मशीन से वितरित खाद्यान्न का वजन कराएं और मात्रा का सत्यापन करें। निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट मंत्री कार्यालय को भेजनी होगी।