संवाद सूत्र, लखीमपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अपात्रों को मिलने से रोकने के लिए जिले में राशनकार्डों की छंटनी की जा रही है। जांच के दौरान विभिन्न मानकों पर अपात्र पाए गए लोगों की 19 हजार से अधिक यूनिट राशनकार्ड सूची से हटा दी गई हैं। इनमें सबसे अधिक 11,673 यूनिट ऐसे लोगों की हैं, जिन्होंने लगातार छह महीने तक सरकारी राशन नहीं लिया था।



जिला पूर्ति विभाग की ओर से की गई जांच में चार पहिया वाहन रखने वाले 2,564, सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी करने वाले 1,236 और परिवार के किसी सदस्य के नाम जीएसटी पंजीकरण वाले 668 लोगों की यूनिट निरस्त की गई हैं। इसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक वार्षिक आय वाले 1,785 और अधिक भूमि रखने वाले 1,855 लोगों को भी अपात्र मानते हुए सूची से बाहर किया गया है।



विभाग की इस कार्रवाई में छह महीने तक राशन न लेने वाले लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं, सरकारी नौकरी, वाहन और जीएसटी पंजीकरण जैसे मानकों पर भी बड़ी संख्या में कार्डधारक अपात्र मिले हैं। विभागीय स्तर पर अभी भी राशनकार्डों और लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में अपात्रों की संख्या और बढ़ सकती है।