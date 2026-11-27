जागरण संवाददाता, हरदोई। बाढ़ और कटान से जूझने वाले कटियारी क्षेत्र में आवागमन की मुश्किलें जल्द दूर होने की उम्मीद है। सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़कों के निर्माण, विशेष मरम्मत और बाढ़ में क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनर्निर्माण के लिए शासन ने 805.14 लाख रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके सापेक्ष 281.81 लाख रुपये जारी भी कर दिए गए हैं। इन कार्यों से करीब 50 गांवों की एक लाख से अधिक आबादी को राहत मिलेगी।



विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू के प्रयासों से स्वीकृत परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग शामिल हैं। अर्जुनपुर-प्रतिपालपुर से भवानीपुर तक 1.1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। श्यामपुर-सूरजपुर-दुर्जना मार्ग की बाक्स कलवर्ट सहित मरम्मत होगी। लमकन-महितापुर-ऐड़ा-भदार रोड से कुचिला-विजना मार्ग की 1.5 किलोमीटर विशेष मरम्मत प्रस्तावित है।

इसके अलावा दहेलिया से कटरी छोछपुर तक 4.46 किलोमीटर, चौंसार बेहटा-कटरी छोछपुर मार्ग पर 3.5 किलोमीटर और हरपालपुर-बड़ागांव से श्यामपुर तक 1.5 किलोमीटर सड़क का विशेष मरम्मतीकरण कराया जाएगा। ग्राम दहेलिया के संपर्क मार्ग का निर्माण, अजतुपुर से मिरगांवा तक जर्जर सड़क की मरम्मत और दहेलिया से खुर्रमपुरवा मार्ग पर 2.84 किलोमीटर सड़क का मरम्मतीकरण भी कराया जाएगा। भरखनी से रूपापुर नहर पटरी पर तीन किलोमीटर जर्जर सड़क का निर्माण भी परियोजना में शामिल है।



आवागमन के साथ किसानों और मरीजों को भी मिलेगी राहत