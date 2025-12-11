राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अगले छह महीनों के लिए प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को भेज दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के तहत यह फैसला लिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि आगामी छह महीनों तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह रोक प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी दफ्तरों, निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगी।