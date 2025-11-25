Language
    यूपी के 270 आयुर्वेदिक डॉक्‍टरों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, योगी सरकार ने जारी कर द‍िया आदेश

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:17 PM (IST)

    आयुर्वेद के 270 चिकित्सा अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) देने का आदेश सरकार ने कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश में दी गई व्यवस्थाओं के तहत इन्हें ओपीएस का चयन करने की व्यवस्था दी गई है।

    प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने इस संबंध में निदेशक आयुर्वेद सेवाएं को पत्र लिखा है। जिसमें उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स-1961 के अधीन इन चिकित्सा अधिकारियों को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इन चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति वर्ष 2009 में हुई थी, लेकिन इसके लिए विज्ञापन वर्ष 2003 में ही निकाली गई थी।

    प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने इस संबंध में निदेशक आयुर्वेद सेवाएं को पत्र लिखा है। जिसमें उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स-1961 के अधीन इन चिकित्सा अधिकारियों को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इन चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति वर्ष 2009 में हुई थी, लेकिन इसके लिए विज्ञापन वर्ष 2003 में ही निकाली गई थी।