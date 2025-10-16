यूपी की चार कंपनियों को दी जाएगी 61.96 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, मुख्य सचिव ने दी स्वीकृति
उत्तर प्रदेश में, चार कंपनियों को कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत कुल 61.96 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। यह प्रोत्साहन राशि ब्रिटानिया, जेके सीमेंट, कनोडिया सीमेंट और यूनिलीवर जैसी कंपनियों को दी जाएगी, ताकि मेगा परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सके।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य की चार कंपनियों को कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत 61.96 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को विधान भवन में हुई उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नीति के तहत मेगा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधाएं व रियायतें प्रदान की जाती हैं।
मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाराबंकी को पहली जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए 30.82 करोड़ रुपये, मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड-हमीरपुर को पहली जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 की अवधि के लिए 9.92 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वहीं मेसर्स कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड-अमेठी को पहली अप्रैल 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए 18.69 करोड़ रुपये और मेसर्स यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड-हमीरपुर को पहली जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के लिए 2.53 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं राज्य कर एम देवराज, सीईओ इनवेस्ट यूपी विजय किरण आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।