पौधारोपण महाभियान के लिए 121 करोड़ रुपये में तैयार होंगे पौधे, गुणवत्ता और संरक्षण पर विशेष ध्यान
उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून सत्र में पौधारोपण महाभियान के लिए 121.41 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वन विभाग 1900 पौधशालाओं में 50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार करेगा। योगी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। इस वर्ष एक दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण किया गया था। पौधों की गुणवत्ता और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष मानसून सीजन में होने वाले पौधारोपण महाभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पौधशाला प्रबंधन योजना के तहत 121.41 करोड़ रुपये सरकार ने दिए हैं। इससे वन विभाग अपनी 1900 पौधशालाओं में 50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार करेगा। पिछले वर्ष 48 करोड़ पौधे तैयार किए गए थे।
पिछले आठ वर्ष में योगी सरकार ने प्रदेश में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। हर बार सरकार अपना पिछला रिकार्ड तोड़ देती है। इस वर्ष एक दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण किया गया था, अगले वर्ष इससे भी अधिक पौधे लगाने की योजना है।
इसके लिए नर्सरियों में उच्च गुणवत्ता वाले आठ से 12 फुट के पौधे तैयार किए जाएंगे। पौधों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि रोपण के बाद उनका जीवित रहने का प्रतिशत बढ़े।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि पौधों की गुणवत्ता और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए न केवल नर्सरियों की नियमित निगरानी की जाएगी बल्कि पौधारोपण के बाद देखरेख के लिए स्थानीय समितियों और ग्राम पंचायतों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
प्रदेश सरकार का मानना है कि हरियाली बढ़ाने के साथ यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और रोजगार सृजन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
आगामी पौधारोपण महाभियान को लेकर विभाग ने अभी से जिलेवार योजना तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि मानसून के आगमन से पहले सभी तैयारियां पूरी की जा सकें।
