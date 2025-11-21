Language
    यूपी में योगी सरकार ने किया अधिकारियों का तबादला, दो IAS और 8 PCS अफसरों का हुआ ट्रांसफर

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:15 AM (IST)

    शासन ने दो IAS और आठ PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। विशेष सचिव रमेश कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भेजा गया, जबकि शीलधर सिंह यादव को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली। PCS अधिकारियों में इटावा SDM हरी प्रताप सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, अरविंद कुमार मिश्रा को नोएडा SDM और विशाल सारस्वत को अंबेडकरनगर में प्रशिक्षु SDM नियुक्त किया गया है।    

    राज्य राब्यू, लखनऊ। शासन ने गुरुवार को दो आइएएस अधिकारियों और आठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव रमेश कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में स्थानांतरित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तैनात शीलधर सिंह यादव को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    पीसीएस अधिकारियों में इटावा के एसडीएम हरी प्रताप सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रतीक्षारत चल रहे अरविंद कुमार मिश्रा को नोएडा का एसडीएम, नवनियुक्त विशाल सारस्वत को अंबेडकरनगर में प्रशिक्षु एसडीएम के रूप में तैनात किया गया है।

    इनको मिली ये जिम्मेदारी

    इनके अलावा राजस्व परिषद से संबद्ध पीसीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इनमें स्वाति शुक्ला को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का उपनिदेशक, प्रतीत त्रिपाठी को रामपुर का एसडीएम, संतोष कुमार ओझा को मीरजापुर का एसडीएम और विवेक राजपूत को रायबरेली का एसडीएम बनाया गया है। वहीं बदायूं में तैनात प्रियंका को नोएडा में एसडीएम (न्यायिक) के पद पर स्थानांतरित किया गया है।