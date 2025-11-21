यूपी में योगी सरकार ने किया अधिकारियों का तबादला, दो IAS और 8 PCS अफसरों का हुआ ट्रांसफर

राज्य राब्यू, लखनऊ। शासन ने गुरुवार को दो आइएएस अधिकारियों और आठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव रमेश कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में स्थानांतरित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तैनात शीलधर सिंह यादव को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पीसीएस अधिकारियों में इटावा के एसडीएम हरी प्रताप सिंह को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रतीक्षारत चल रहे अरविंद कुमार मिश्रा को नोएडा का एसडीएम, नवनियुक्त विशाल सारस्वत को अंबेडकरनगर में प्रशिक्षु एसडीएम के रूप में तैनात किया गया है।