कृषि उत्पादों के निर्यात भाड़े का 30% खर्च देगी सरकार, जल्द लागू की जाएगी ये खास योजना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार निर्यातकों को माल भाड़े पर आने वाले खर्च का 30 प्रतिशत या 150 रुपये प्रति किलो की दर से, इनमें से जो कम हो, आर्थिक सहायता देगी।

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के तहत यह सुविधा कृषि व औद्योगिक उत्पादों के निर्यातकों को प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्यात की प्रक्रिया को सरल करने के लिए वायुयान भाड़ा योजना के तहत निर्यातकों को यह लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए निर्यातकों को 180 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। निर्यात की तिथि से 180 दिन बाद आने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।