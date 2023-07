UP News: अब 62 नहीं 65 साल पर रिटायर होंगे सरकारी डॉक्टर, तीन साल प्रशासनिक पद पर नहीं कर सकेंगे काम

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अभी डॉक्टरों के 19500 पद हैं और इसमें से केवल 11 हजार पद ही भरे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होने के कारण बेहतर ढंग से उपचार दिलाने में कठिनाई आ रही है। वहीं चिकित्सकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने की छूट दी जाएगी।

जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश कर मंजूरी दिलाई जाएगी।

