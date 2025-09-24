Language
    उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, सीएम योगी ने वक्त से पहले छात्रवृत्ति देने का किया फैसला

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। इस वर्ष एक नई पहल करते हुए सरकार 26 सितंबर को 4 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करेगी। पहले यह छात्रवृत्ति मार्च में मिलती थी लेकिन अब इसे सितंबर में दिया जा रहा है जिससे छात्रों को समय पर लाभ मिल सके।

    योगी सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा सितम्बर में मिलेगी छात्रवृत्ति

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार छात्र-छात्राओं के भविष्य और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बेहतर शिक्षा माहौल देने के साथ-साथ आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में इस वर्ष एक क्रांतिकारी पहल करते हुए छात्रवृत्ति समय से पहले देने का निर्णय लिया गया है। आगामी 26 सितम्बर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश के 4 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

    पहले मार्च में मिलती थी छात्रवृत्ति, अब सितम्बर में

    राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। पूर्व में छात्रवृत्ति फरवरी-मार्च माह में दी जाती थी, जबकि अब इसे नवरात्र और सितम्बर माह में वितरित किया जा रहा है, जिससे छात्र-छात्राएं इसका लाभ समय पर उठा सकें। यह छात्र छात्राओं के लिए एक तरह से दीपावली का गिफ्ट भी होगा।

    70 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंचेगी योजना

    उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग 59 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली थी, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 70 लाख से अधिक जाएगी। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

    सीएम योगी के मार्गदर्शन से बनी रणनीति

    मंत्री ने कहा कि छात्रों को समय से पूर्व छात्रवृत्ति मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मार्गदर्शन लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मिलकर व्यापक रणनीति बनाई। यही कारण है कि इस बार छात्रवृत्ति का लाभ छात्रों तक नवरात्र के पवन अवसर पर पहुंचेगा।

    इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप, समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण, राज्य मंत्री समाज कल्याण संजीव गोंड, एवं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी उपस्थित रहेंगे।