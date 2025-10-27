योगी सरकार ने सुलतानपुर के सीएमएस को किया सस्पेंड, क्यों हुई बड़ी कार्रवाई?
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुलतानपुर के वीर सिंहपुर में स्थित 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय के कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. भास्कर प्रसाद को निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है।
सीएमएस पर प्रदेश सरकार के खिलाफ अमर्यादित भाषा, आपत्तिजनक टिप्पणी करने, अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर से दवा लिखने, अस्पताल के कचरे (बायो मेडिकल वेस्ट) के निस्तारण में मानकों का पालन न करने और कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के आरोप हैं। उन्हें निलंबन अवधि में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य अयोध्या मंडल के कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
डॉ. भास्कर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। जिसमें वो कुछ लोगों से बातचीत करते हुए सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते दिख रहे हैं। इसी के बाद रविवार देर रात उन्हें निलंबित कर दिया गया।
