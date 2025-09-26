यूपी में जिला रोजगार सहायता अधिकारियों के प्रमोशन का तरीका बदला, योगी कैबिनेट में लिया गया ये फैसला
उत्तर प्रदेश में जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद पर पदोन्नति अब सीधे शासन स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से होगी। पहले यह प्रक्रिया सेवायोजन निदेशक के माध्यम से होती थी। राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है जिससे पदोन्नति प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद पर पदोन्नति सीधे शासन स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। इससे पहले इस पद पर पदोन्नति के लिए चयन समिति को अपनी संस्तुति सेवायोजन निदेशक को भेजनी पड़ती थी। इसमें कार्मिक नीतियों में विसंगति आ रही थी।
राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई। नए नियम के अनुसार सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सेवायोजन निदेशक होंगे, लेकिन पदोन्नति शासन स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से होगी। इससे पदोन्नति की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी।
