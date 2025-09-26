यूपी में जिला रोजगार सहायता अधिकारियों के प्रमोशन का तरीका बदला, योगी कैबिनेट में लिया गया ये फैसला

उत्तर प्रदेश में जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद पर पदोन्नति अब सीधे शासन स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से होगी। पहले यह प्रक्रिया सेवायोजन निदेशक के माध्यम से होती थी। राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है जिससे पदोन्नति प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी।

जिला रोजगार सहायता अधिकारियों की पदोन्नति हुई आसान