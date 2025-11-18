यूपी में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए निकायों से मांगा अनुमानित खर्च का ब्यौरा, राज्य स्तरीय समिति ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आवारा कुत्तों को सड़क, स्कूलों, अस्पतालों के परिसर से हटाने में आने वाले अनुमानित खर्च का ब्यौरा निकायों से मांगा गया है। इसमें आपरेशन थिएटर व्हीकल से लेकर अन्य जरूरी व्यवस्थाएं शामिल करने के लिए कहा गया है।

प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 20 लाख है। ये संख्या भी लगभग छह साल पुरानी पशु गणना के आधार पर है। इसी गणना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के पालन की तैयारी नगर विकास विभाग कर रहा है।

नगर निकायों के पास आवारा कुत्तों के नसबंदी, टीकाकरण और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी है। लखनऊ को छोड़कर अन्य 16 नगर निगम में बजट की अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। प्रदेश में 191 केंद्र ऐसे हैं, जहां आवारा कुत्तों को रखा (डाग केनल) जाता है।

इसके अलावा, 101 केंद्रों (डाग पांड) पर सामान्य आवारा कुत्तों को रखा जाता है। नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण के बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उनके ही क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद ली जा रही है।