Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Government Holiday: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद वाल्मीकि जयंती पर अवकाश का आदेश जारी

    By Dharmendra Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:27 PM (IST)

    UP Government Declared Holiday योगी आदित्यनाथ ने सात अक्टूबर वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा की है। सात को सार्वजनिक के दौरान प्रदेश के स्कूल व कॉलेजों के साथ-साथ सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती देशभर में सात अक्टूबर को मनाई जानी है जिसे देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवकाश की घोषणा की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    योगी आदित्यनाथ ने सात अक्टूबर वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा की

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक और सरकारी अवकाश में बढ़ोतरी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते दिनों श्रावस्ती में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के क्रम में सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को इसका आदेश जारी कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योगी आदित्यनाथ ने सात अक्टूबर वाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा की है। सात को सार्वजनिक के दौरान प्रदेश के स्कूल व कॉलेजों के साथ-साथ सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती देशभर में सात अक्टूबर को मनाई जानी है, जिसे देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवकाश की घोषणा की है।

    सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी नोटिस में कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सात अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी विभागों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर को श्रावस्ती में वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश बहाल करने की घोषणा कर दी थी। उस क्रम में शासन ने 3 अक्टूबर को आदेश जारी किया कि सात अक्टूबर को पूरे प्रदेश में अवकाश रहेगा। इस दिन मंदिरों पर रामायण पाठ और धार्मिक आयोजन होंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी (सपा) पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ नई सामाजिक गोलबंदी की कोशिश में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी का यह कदम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी परंपरागत वोटरों को साधने और दलित राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अब प्रतीकात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सक्रिय हो गई है।

    वाल्मीकि समाज ने की थी मांग

    अखिल भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी की मांग की थी। इस समाज के पदाधिकारी ने सरकार से सात अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे थे। समाज के अनुसार पहले इस दिन पहले सरकारी छुट्टी रहती थी, मगर बाद में सरकार ने इसे रद कर दिया था।

    सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी घोषणा

    बीती 27 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती दौरे में जनसभा को संबोधित करते हुए वाल्मीकि जंयती के अवसर पर अवकाश की घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सात अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती है, हम घोषणा कर रहे हैं कि उस दिन प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे।

    बैंकों पर नहीं पड़ेगा अवकाश असर

    सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यह भले ही सार्वजनिक अवकाश है, लेकिन यह आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। इस दिन बैंक खुले रहेंगे।